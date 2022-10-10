「小林大武壠族夜祭」於10日在甲仙區小林里平埔文化園區小林公廨舉行，因受疫情影響，連續2年的小林夜祭都只限村民與祭、不對外開放觀祭，此次重新開放觀祭，高雄市長陳其邁也親赴參與，穿上平埔族的服飾與族人一起同歡。

「小林夜祭」為高雄市3大平埔祭典之一，每年夜祭為分居3地的小林大武壠族人難得的相聚時刻，儀式安排非常講究，包含牽戲、走標、公廨、整建、立向竹等傳統祭儀，也會有大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演。今年更有台南大武壠族六重溪部落與屏東馬卡道族加蚋埔部落前來牽戲會親，現場也展出大武壠族工藝特展，展現多元族群文化保存成果。

陳其邁表示，「小林夜祭」有團結與聯繫大武壠族情感重要性，今年是小林村遭逢莫拉克風災後的第13個年頭，至今依舊能在衛武營國家藝術文化中心等大舞台，看見小林人歌唱傳統古調、牽曲中踏出勇敢的舞步，著實令人感動。

文化局局長王文翠表示，市府對大武壠族祭典文化資產甚為重視，莫拉克風災後市府協助重建小林公廨，文化局多年來也持續協助小林族人進行一系列文化復振與培訓，如夜祭中族人吟唱失傳已久的傳統古調，都是小林文化復振的成果展現，希望參與祭典的族人除認識自身文化外，也能讓外界看見高雄原鄉的豐富與完整性。