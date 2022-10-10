今（10）日是蔡英文執政後的第7個國慶日，總統府前舉行國慶大會活動，其中，國軍的表演，包括三軍樂儀隊、軍機分列式現身，或最後壓軸的空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙，都令人印象深刻。國防部更在臉書上分享了國軍表演的美照，指出「家園由我們一起守護、幸福由我們一起創造，讓我們一起自信向前，祝福中華民國越來越好！」引發討論。

圖為國軍三軍樂儀隊。（取自國防部發言人臉書）

圖為戰機起飛畫面。（取自國防部發言人臉書）

AH-64E攻擊直升機在機身兩側噴塗國旗。（取自國防部發言人臉書）

圖為國軍領唱國歌。（取自國防部發言人臉書）

臉書粉專《國防部發言人》在臉書上PO出一篇「歡慶雙十｜國軍同慶｜守土衛國｜你我同行」的文章表示，今年除了CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗飛越府前廣場，5架AH-64E攻擊直升機也在機身兩側噴塗國旗，通過總統府上空，與全國一起歡慶111年國慶。該粉專更強調「空中展演機隊鳴空聲轟動全場，國軍代表領唱國歌、樂儀隊演奏及花式操槍也精彩無限。用最好的表現，歡慶中華民國生日快樂！」

CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府前廣場上空。（取自中華民國陸軍臉書）

5架AH-64E直升機採大雁隊形，自總統府上空通過。（取自中華民國陸軍臉書）

同時，臉書粉專《中華民國陸軍》也在臉書分享，CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗，在UH-60M直升機隨伴下，通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，還有5架AH-64E直升機採大雁隊形，自總統府上空由西向東通過的精彩照片。許多網友看完後更是紛紛留言「以國軍為榮」、「真是了不起」、「超過100分」、「國軍弟兄辛苦了，感謝大家」、「有你們真的有夠讚」。