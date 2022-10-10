《日本經濟新聞社》近日發表中國2022年經濟增長調查報告，這項匯總多位中國經濟專家預測的報告認為，今年中國受房地產市場與疫情防控影響，GDP增長率預測僅3.2%，相較於亞洲開發銀行預測其他新興國家平均增長率5.3%低了許多，也是自1990年以來中國經濟增長首次低於亞洲新興經濟體。

《日經新聞》調查報告針對多位中國經濟專家的預測結果指出，中國2022年7-9月的國內生産總值預測比去年同期高出3.2%，雖然相較4-6月的低迷情況開始回升，但由於上海市大規模封城，復甦力度仍然偏弱。

此次調查中國全年的增長預測是2022年3.2%，2023年4.9%，2024年4.7%。它從2021年8.1%急劇放緩，已連續3年低於5%-6%的潛在增長率。

報導說，2022年調查的預測值範圍分布在2.2%和4.1%之間，遠遠低於中國官方3月份公布的5.5%左右的目標，並從3月份與6月份調查的數字繼續向下修正，有超過1/4受訪專家對中國GDP成長預測更是低於2%。

越來越多的經濟專家認為中國經濟環境面臨困難，由於房地産的衝擊和防疫措施造成的疲憊，經濟的下行壓力正在增加。只要房地産和嚴格的防疫繼續下去，通過財政政策和降低利率來恢復經濟就會非常困難，通貨緊縮的情況將會加劇。

當被問及2022-2023年中國經濟的挑戰時，在眾多選項中，疫情的防控和低迷的住房市場位居榜首，其次是消費情緒疲軟和出口需求停滯。

報導引述專家的話指出，中國經濟高度依賴的房地産低迷，其影響尤其嚴重，「房地産是經濟復甦的一個主要不利因素，違約和項目未完成的風險減緩了住房需求」，房地産泡沫如果破滅時就會出現硬著陸，中長期的復甦變得更加困難。

此外，此次調查中不少觀點認為嚴格的防疫措施不會很快結束，可能至少要維持到2023年3月的全國人民代表大會。

本次的調查是由《日本經濟新聞》和《日經QUICK新聞》在9月中下旬對專門研究中國經濟的經濟專家進行了書面調查，收到了31位受訪者的回復。