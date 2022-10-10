富邦悍將游霆崴本季第2度扮演「救火隊」，今天面對近況頗佳的味全龍繳出5局無失分好投，率隊以3比0勝出，11日將過25歲生日的他也用本季首勝慶生，但游霆崴卻說要把勝投送給13日也將要過生日的老婆，「這樣我就不用再買禮物了。」

6月17日富邦本來要由洋投羅力先發，但他卻在當天賽前確診，球隊緊急叫上游霆崴，今天他同樣是因為原定先發的李子強確診，但這次多了幾天準備時間，「這次沒有那麼突然，這次還有幾天時間準備，算是準備的滿充足的。」

游霆崴表示，上週比賽結束後接獲先發任務，自己就開始針對龍隊打者做研究，也特別看了昨天龍隊與統一獅的比賽，「觀察他們最近攻擊策略，在球數領先、落後時會做什麼攻擊，自己也擬定一套投球策略。」

能在生日前夕讓本季勝投開張，游霆崴感謝教練團給機會，「本來以為今年轉中繼後比較沒機會，謝謝教練給我這個機會拿勝投，是很好的生日禮物。」

富邦雖然拿下勝利，但在比賽中一口氣有王勝偉、申皓瑋、孔念恩3名野手提前傷退，總教練丘昌榮賽後更新傷情，除了申皓瑋脛骨比較腫脹外，其他2人都還好，他開玩笑說：「我剛剛有進去看一下，我跟皓瑋說你是不是想趁機休息，剛好最近都有狀況。」

丘總認為，會出現這麼多自打球的原因，主要是因為龍隊先發投手布里悍的沉球確實不好打，也容易造成自打球的情況。