和平捨本逐末？台海關係升溫，衝突一觸即發的擔憂倍增，彭博日前爆料美國進行兵推，一旦出現最壞狀況，考慮優先撤離台灣晶片工程師，降低全球供應鏈的衝擊，報導引發熱議。前大使介文汲今(10日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，美國已經移了一個台積電5奈米廠到亞利桑那州，但對解決晶片供應問題緩不濟急。台海安全有「外張內弛」的現象，但要避免兩岸兵戎相見，秘訣其實很簡單，就是改善兩岸關係。

介文汲表示，美國應該已經有一個整體的撤退方案，就是說兩岸如果開戰的話，它對台積電怎麼看？因為台積電現在狀況是這樣，我們講高端晶片就是10奈米以下的晶片，全球的產量，6成以上是台積電一家公司，所以它如果斷供的話，全球，尤其美國會首當其衝。

介文汲指出，可是美國已經把5奈米的廠，強搬了一個，叫台積電自掏了120億美金，已經在亞利桑那(州)建了一個廠，可是那個(廠)可能最快也要2024~2025，緩不濟急。那如果打仗開始的話，美國現在的整個估算，應該不是2027、2028了，沒有那麼遠了。所以現在台灣是「外張內弛」，就內部很鬆懈，老百姓都覺得沒事，然後認為美國爸爸一定幫助我們，美國爸爸一定幫，可是它幫台積電。那外面是很緊張的，在台灣內部的(人)，大家應該要提高警覺。

介文汲強調，兩岸會兵戎相見嗎？其實也未必！只有一個，這個秘笈跟寶典很簡單，就是改善兩岸關係。