中市患有亞斯伯格症的蔡姓高中生家長，指控學校林姓導師刻意將兒子座位安排在教室左後方，四周都是空位、無鄰座的「梅花座」，不但孤立、歧視、排擠，且周邊推滿雜物、垃圾，侵害學習、受教育權及人格發展等權利，提起國賠請求賠償親子3人共70萬元。法官認為，導師依教學專業讓安排座位，並無不當而判決駁回。

蔡姓學生家長說，兒子自2018年8月底就讀該高中，在高二下學期、2020年2月起，林姓導師刻意將他安排在遠離群體及講台，四周都沒有鄰座同學的「梅花座」位置，同學定期更換座位，他仍固定在角落隔絕的專屬座位，同學在該座旁亂堆雜物、垃圾，經家長多次向校方及老師表達不滿，才獲正視。

蔡姓學生家長指控，老師違法不當之的歧視、遭邊緣化管教措施，侵害學習權、受教育權、身心健康權及人格發展權，向學校提出國賠，要求賠償兒子精神慰問金30萬元、雙親各20萬元，共70萬元。

林姓導師抗辯指出，該班級只在高二上學期抽籤換過1、2次座位，並無定期更動座位，且無強制性，學生如有意願，都可隨時更換。

林姓導師說，因考慮蔡姓學生情形，會優先詢問他的意見，因他曾表示，喜歡不受干擾的位置、要坐後面一點，才依他意見將他安排坐在該位置，其他座位旁也有空位，並非特意以空位區隔蔡姓學生。

蔡姓學生指稱，高二開學不久，導師安排他坐在教室最左邊、最後面位置，並沒有問過要不要換位置？高二上至高三下期間，他都沒有察覺有不一樣或好不好，直到垃圾越堆越多，他才跟媽媽提起，媽媽說是孤立與排擠的梅花座。

法官認為，老師本於教學專業讓蔡姓學生坐在該座位，難以認定有所不當，並無理由請求國賠，判決駁回。