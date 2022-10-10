蔡英文總統今（10）日發表國慶演說，呼籲北京當局不要誤判，兵戎相見絕不是兩岸選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。對此，前立委郭正亮今日就表示「現在已經瀕臨戰爭邊緣了，所以她直接講到說『和平』才是最好的選項」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文這次的國慶演說比上次還退步，上次520就職典禮還講說建設性對話，這次連這個都沒有。郭正亮坦言，「現在已經瀕臨戰爭邊緣了，所以她直接講到說『和平』才是最好的選項，而有沒有派人積極在接觸？有沒有方案？基本上是沒有」。

郭正亮說，《兩岸人民條例》只能處理非政治的事物，只要碰到政治、軍事，兩岸沒有任何框架能處理，因此郭正亮認為，「中國大陸的20大，北京就要進入處理這個問題的階段」。郭正亮強調「那我們自己都沒有方案，人家怎麼跟妳談？台灣都沒有人願意面對這個問題，所以蔡英文講這個有什麼用呢？」郭正亮最後也說，真心誠意就是要面對政治談判，妳都沒有方案就是沒辦法談，那種「不要打啦」、「打不好啦」、「台灣的自由民主主權要尊重」的話其實都是形容詞，講這有什麼用？只是文宣而已，這只是你的主張。

郭正亮強調，「還沒有進入談判階段，對岸也有對岸的主張啊，方案都出來了，現在我們沒有方案啊，沒有辦法進入談判階段，都是各說各話而已，沒有任何效果」。