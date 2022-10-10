還是中華民國國慶嗎？今年國慶的主視覺及翻譯名稱引發爭議，國民黨立委吳斯懷雖在國慶日祝中華民國生日快樂，但也引用前總統馬英九日前的呼籲，直批「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）的模糊不清，只求自嗨，對穩定兩岸情勢毫無幫助，以及近幾年國慶主視覺青天白日滿地紅意象消失。加上裴洛西訪台後共機頻擾，讓吳斯懷喊出應努力堅定中華民國國家認同，為兩岸創造和平安穩的未來。

「國慶日一年不如一年！」吳斯懷今(10日)在臉書發文指出，馬前總統於10月6日以兩大呼籲針對蔡政府近年國慶日的變革，以憲法為本，論述兩岸關係，也說明「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）的模糊不清，只追求自嗨想像空間，對穩定兩岸情勢毫無幫助。

他相當認同馬英九的說法表示，綜觀近幾年國慶主視覺，中華民國所代表的青天白日滿地紅意象消失，取而代之的完全與中華民國搭不上邊的線條及顏色，一年不如一年，讓人不知道到底是中華民國生日，還是台灣國生日。

「今天是中華民國國慶日，斯懷是要祝福中華民國111年國慶。」吳斯懷強調，在今年兩岸兵凶戰危、共軍軍事襲擾的情況下，我們要努力堅定中華民國的國家認同，為兩岸創造和平安穩的未來。