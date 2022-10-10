受到新冠肺炎疫情影響，延到2022年才舉辦的2021年台灣運彩木蘭聯賽盃，經過兩輪角逐後，花蓮女子足球隊、台中藍鯨女子足球隊雙強脫穎而出，10日進行最終冠軍賽，雙方經過90分鐘正規賽及延長賽依舊難分難解，最終以PK戰定勝負，第1點兩隊都穩定罰進，但花蓮譚汶琳第2點罰中橫樑沒進，反觀藍鯨5球全進，5比4贏得冠軍。

面對一戰定勝負的冠軍戰，雙方謹慎且做足準備，藍鯨負傷的王牌前鋒蘇育萱從板凳出發，花蓮也讓剛傷癒的王湘惠坐在替補席上，比賽一開始就你來我往，第35分鐘花蓮發動快攻，無人近身防守的黃湘怡起腳超級遠射破門，為花蓮首開紀錄，但藍鯨也不遑多讓，田中麻帆挺身而出，帶球中路突破禁區外勁射破門追平比分，雙方上半場踢完1比1平手。

下半場開賽雙方仍多在中場爭奪，但都沒能再追加進球，鏖戰90分鐘仍未分出勝負，進入延長賽；此時兩邊仍無法突破僵局，花蓮換上王湘惠穩定軍心，在延長賽結束之前，藍鯨則讓門將蔡明容替補上陣，為「PK大戰」預作準備，5次攻擊都順利攻破球門的藍鯨隊，最終以5比4贏下勝利，驚濤駭浪中捧起2021台灣運彩木蘭聯賽盃冠軍獎盃。

除了場上娘子軍賣力奮戰，向來支持台灣足球不遺餘力的台灣運彩也獨家冠名贊助本賽事，將由副總蔡明哲代表出席，頒發冠軍獎盃給獲勝隊伍；此外，今年適逢中華民國腦性麻痺協會成立30周年​，大會也與腦麻協會合作，本次比賽以公益捐款代替門票（蓋手章後入場），每位球迷進場時至少捐款100元、全數捐給中華民國腦性麻痺協會ㄌ，讓腦麻朋友能獲得更多資源幫忙。