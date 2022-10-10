大陸女星周冬雨氣質清新，演技精湛的她近年岀演《七月與安生》、《喜歡·你》、《後來的我們》、《少年的你》等影視作品，2016年與演員馬思純一同榮獲金馬獎，成為當屆的雙姝影后，之後又拿下香港金像獎、金雞獎、百花獎等最佳女主角，是華語影壇最年輕的「三金影后」。近日她出席時尚活動，卻因為身材不夠性感被網友嘲諷。

大陸女星周冬雨日前參加時尚活動，當天她穿著掛脖黑色禮服現身，上半身用細長布料遮住，露出部分胸口和小蠻腰，只見周冬雨從車上下來，用手捂著胸口，走動時還提了一下胸口布料，似乎很擔心會走光。該禮服搭配的是運動鞋，她身高只有160公分，造型沒有很好的揚長避短，反而曝露周冬雨比例不好的劣勢，讓網友直批：「周冬雨明明長著一張娃娃臉，卻非要嘗試性感路線。結果這衣服穿在身上，就像穿錯了大人衣服的小女孩，一會兒掩住胸口，一會兒提肩帶，看著都累」。有人搜出周冬雨身上的禮服有其他模特兒穿過，兩人穿出來的感覺卻截然不同。

有網友找到同一件禮服，模特兒穿和周冬雨穿的照片。（圖／微博）

網友批周冬雨。（圖／微博）

許多網友則表示：「沒穿對過」、「啥也沒有，她在遮什麼」、「太尷尬了」、「要胸沒胸，要身材沒身材，我不知道在那裡害羞什麼」、「這種頭身比例最好不碰時尚圈」、「真的不是那種兒童表演的服裝嗎……」、「她到底是怎麼做明星的啊」、「好顯老」、「醜醜的」、「這個造型真的醜」。