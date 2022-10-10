剛在曼徹斯特德比大戰敗北的「紅魔」曼聯，今日客場挑戰近況不錯的艾佛頓，最近成為媒體及球迷討論焦點的C.羅納多(Cristiano Ronaldo)，終於在這場比賽打破本季聯賽進球荒，也完成了個人生涯700顆俱樂部進球的里程碑，率領曼聯以2比1戰勝艾佛頓。

Sporting: 5

Juventus: 101

Manchester United: 144

Real Madrid: 450



Breaking down Cristiano Ronaldo’s 700 club goals 🔥 pic.twitter.com/kthPlpWo0U — B/R Football (@brfootball) October 10, 2022

對陣曼城以3比6慘敗收場，必定會影響曼聯球員的信心，而對手艾佛頓在開季2連敗之後，最近拿下6連不敗、2連勝的佳績，且艾佛頓有著英格蘭國門皮克佛(Jordan Pickford)把關最後一道防線，也是英超為數不多本季失球數還沒有來到雙位數的球隊之一，雙方近7次在英超交手，曼聯只拿下1場勝利，這場比賽怎麼看都對艾佛頓比較有利。

果然上半場才開賽5分鐘，曼聯就率先丟掉第1球，不過「紅魔」很快做出回應，今年重金簽下的安東尼(Antony)在比賽第15分鐘破門，幫助曼聯扳平戰局。比賽第29分鐘，曼聯前鋒馬西奧(Anthony Martial)因傷退場，主帥縢哈格(Erik ten Hag)選擇派上C羅替補登場。

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 vs Everton



Congrats on 700 goals!!! [@Cristiano] pic.twitter.com/Yjke94k0rW — 𝐏𝐫𝐲𝐝𝐞⁷ (@utdpryde) October 9, 2022

僅過了15分鐘，C羅在前場接獲隊友傳球後，一路狂奔到對方禁區，C羅起左腳打向球門右下底角，幫助曼聯反超比分，C羅不但打破開季聯賽7輪未進球的困境，也成功達成職業生涯700顆俱樂部進球的偉業。最終曼聯以2比1的比數保持到最後，成功以5勝3負、積分15分擠進英超第5的位置。