普丁的親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天表示，2天前已經和普丁部署聯合部隊，來應對西部地區緊張情勢。對此，克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)卻明確否認。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《莫斯科時報》(The Moscow Times)報導，早前盧卡申科曾針對國家安全問題表示，「我們接收到有關烏軍對白俄羅斯發出的攻擊警告」；今天，這位普丁的忠誠隊友再一次將矛頭指向烏克蘭，明確指責對白俄發動攻擊，揚言「只要敢把手碰觸到境內1米領土，克里米亞大橋的爆炸案在我看來根本是小菜一疊。」

他強調，克里米亞大橋遇襲後，鑑於西部邊境的緊張情勢升溫，過去兩天已經與普丁總統針部署聯合部隊，兩國將團結起來，「唯有保持冷靜，而不是尋求新的升級」。

然而，這番言論似乎只是盧卡申科虛張聲勢的獨角戲。克宮發言人培斯科夫被記者問到「聯合部隊」的計畫，他先是以「兩國一直針對國防及各領域的互動做努力」，最後明確拒絕此說法。

回到烏克蘭這邊，當局稱，「我們始終否認白俄羅斯給出的暗示，不排除這是克林姆林宮威脅我方的一部份」。