64歲教授線上開會遭靚女香吻襲擊引起轟動

大陸網路近日流傳一段影片，內容是一位高齡64歲的中科院院士、北京理工大學教授在參加網路學術會議時，遭一名藍衣女子突然闖入鏡頭並連續親吻他。事件在網路上引發轟動，輿論熱議導致北京理工大學相當尷尬，校方聲明已在第一時間對此事啟動調查工作。

香港《經濟日報》報導，據公開資料介紹，方岱寧生於1958年，是中國科學院院士、北京理工大學教授、材料力學領域專家。

據公開資料介紹，方岱寧生於1958年，是中國科學院院士、北京理工大學教授、材料力學領域專家。（圖／北京理工大學）

據《網易新聞》指出，事件發生在9日晚上的一場網路學術會議，突然爆出香艷直播，震驚了學界。視訊顯示，與會學者正在進行學術討論，北京理工大學副校長方院士也在其中。他坐在書桌前正在聆聽發言者的工作匯報，身後突然出現了一個年輕女子飄逸的身影。

34歲女博士後研究員李立明，已婚。2018年於北京理工大學獲博士學位。（圖／北京理工大學）

該女子約莫30來歲，身穿藍色無袖裙，烏黑順溜的長髮輕綰在腦後，肌膚白皙。只見她輕盈地飄到院士身後，一把摟住他的脖子，在他的大臉盤上一陣狂親。她用力過猛，頭髮都散落了。她像小雞啄米似的，篤篤篤一連親了3下，這才意猶未盡地鬆開了老院士。

根據視訊時間顯示，女子的親吻間為1.6秒，次數3次。與會人員都驚呆了，但大家畢竟都是見過場面的，誰也沒有做聲，會議繼續。院士先生很尷尬地提示女子，自己正在直播，女子也嚇了一跳，迅速閃出了畫面。方院士冷不防被溫柔的風情凌空一擊，當眾出醜，尷尬異常。

報導引述微博上的訊息指出，令64歲方岱寧在視訊會議上出糗的是34歲女博士後研究員李立明，2人均已婚。據網上流傳李立明博士論文致謝辭標註日期是2018年3月。

報導說，北京理工大學官方微博今日（10日）凌晨一點多發布情況說明稱，日前，網路平台出現涉及該校方岱寧教授在線參加學術會議的相關視頻，引發輿論關注。該校高度重視，已於第一時間啟動調查工作，正在對相關情況進行核查。有關核查情況將適時公布，回應社會關切。