俄羅斯今天飛彈攻擊烏克蘭，至少造成10死、60傷。歐盟表示，莫斯科攻擊烏國平民，構成戰爭罪；俄國總統蒲亭則揚言，若再發生類似克里米亞橋攻擊事件，將嚴厲回應。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄軍今天上午朝烏國發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。烏國警方表示，目前至少造成10死、60傷。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則指控莫斯科的目標是該國能源設施。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人史丹諾（Peter Stano）指出：「利用懦弱、令人髮指的飛彈無差別攻擊平民目標，已讓情勢進一步升級。」

「歐盟以最強烈的措辭譴責這些針對平民和民用基礎設施、令人髮指的攻擊…這違反了國際人道主義法，且這種針對平民的無差別攻擊行為構成戰爭罪。」

另據路透社報導，蒲亭在俄羅斯聯邦安全會議上表示：「今天上午，在國防部建議下，依照俄羅斯參謀總部的計畫，利用遠程高精度空基、海基和陸基武器，對烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施執行大規模攻擊。」

蒲亭還說，「如果還有人企圖在我們的領土上發動恐怖攻擊，俄羅斯將採取強硬措施，我們的回應行動規模將與敵人對俄羅斯聯邦構成的威脅程度相襯。所有人都不應對此再有任何懷疑。」

蒲亭還說，克里米亞大橋（Crimean bridge）8日遭到攻擊後，烏克蘭「實際上已將自己置於與國際恐怖組織相同的層次上。對於這些罪大惡極的組織，我們絕不可能不予回應」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天和烏國總統澤倫斯基通話，對基輔遭到飛彈攻擊表示「極度關切」，並承諾增加對烏軍事援助。

馬克宏辦公室發表聲明說：「總統對造成平民受害的攻擊表達極度關切。」

法新社報導，根據德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）的說法，七大工業國集團（G7）領袖將於明天下午2時（台灣時間晚間8時）和澤倫斯基舉行緊急視訊會談，討論俄國的最新飛彈攻擊。

赫伯史揣特表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也已和澤倫斯基通過電話，向他保證德國和其他G7國家將力挺烏克蘭。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天譴責俄軍發射飛彈攻擊烏國平民。

史托騰柏格在推文中表示，他已和烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）談過話，史托騰柏格譴責俄羅斯無差別恐怖攻擊烏克蘭民用基礎設施。

他重申：「北約將持續力挺勇敢的烏克蘭人民，對抗克里姆林宮的侵略，直到戰爭結束為止。」