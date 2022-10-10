女藝人小禎（胡盈禎）近日在社群平台PO與星友佩甄、關穎、王思佳聚餐的照片，未料竟被Ella（陳嘉樺）的母親留言問：「小禎不是人妖吧？」引發網怒；稍早Ella透過經紀公司公開道歉，小禎也回應Ella媽的留言。

小禎5日在臉書上傳與佩甄、關穎、王思佳在日式餐廳吃飯的合照，一字排開各有各的美，尤其是173公分的小禎，大方露出一雙修長的美腿，膚色也相當健康，整個人閃閃發亮，卻被Ella媽媽留言問：「小禎應該不是人妖吧？」

許多網友認為「人妖」的用字不妥，把Ella媽媽大罵一頓，Ella媽得知失言後，緊急改為「小禎很抱歉」，仍抵擋不住批評聲浪。不過，小禎今（10日）暖心回覆Ella媽：「阿姨沒事沒事！我相信你不是故意的！別放心上」，高EQ化解紛爭。

根據《三立新聞網》報導，Ella透過經紀公司勁樺娛樂向小禎道歉，也向媽媽表達憤怒，希望身為長輩或公眾人物能謹言慎行，「對小禎造成困擾，我再次鄭重道歉，也私下與小禎聯繫上，並表達歉意，謝謝她的體諒跟包容。」