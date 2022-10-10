藝人「KID」林柏昇旗下的野人火鍋新竹店近日出包，KID為此道歉、宣布新竹野人火鍋店即日起退回試營運模式，不過「試營運」3字卻引發網友不滿。對此，野人火鍋新竹店也分享試營運與正式營運的不同，就是「不收服務費」。

一位網友近日分享在野人火鍋新竹店的消費經驗，表示他點了店內最貴的A5日本和牛背脊肉還加量一倍，沒想到店員卻送上滿是油脂的邊角料，反映之後送上新的一盤，只有上方的和牛換成油花均勻一些的肉片，二度反映後，店員才拿出正常水準的肉片，但他已不想繼續吃火鍋。雖然最後獲得免單，但他在個人IG評論完，店家卻在道歉後封鎖他，讓他直呼店家根本是把客人當傻子。

一名消費者在野人火鍋點了日本A5和牛，店員兩度送上滿是油脂的邊角料，第三次才送上正常水準的肉盤，但消費者已決定不吃離開。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

KID在臉書粉專發文表示，這幾年來他和伙伴用心經營野人品牌，每次出包或是有粉絲建議，他除了親自轉發到各店改進處理外，也會想辦法加強員工訓練或是與主管的溝通。KID強調，自己很尊重內外場每一人，他只是站在前面宣傳或者被釘爆的那個目標，未來仍會扛到底，不過既然他有話語權，「我也直接宣布新竹野人火鍋店從今天開始退回試營運模式，在服務沒有達到總店標準前，將維持這個決定！」

對此，野人火鍋在臉書粉專「野人 Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 新竹」發文表示，他們難辭其咎，對於沒能督促好出餐品質及員工的服務品質，致上最深的歉意，即日起「野人火鍋-新竹店」將恢復試營運不收服務費的型態，認真負責調整到最佳狀態再出發，「懇請能給我們一次機會，讓我們爲您服務」。