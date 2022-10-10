大陸浙江省杭州市有名謝姓女房東在網路上分享自己的優質房客，她表示該房客要退租前，傳了幾張圖片過來，她看得又驚又喜，因為房客在退租前，竟然把房子整理的超乾淨，家具不僅擺放整齊，電視機與餐桌還用布蓋好，看到房客這麼用心對待自己的房子，不免有感而發在網上發文「遇到神仙房客，打掃的比自己家還乾淨」。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市有名謝姓女房東，日前有名徐姓房客將要退租，距離退租時間還有2至3天，徐男便傳了照片給她，並向她表示「打掃了好久的環境，終於弄好了」，她看到照片後又驚又喜。

女房東分享自己的優質房客，看到房客在退租前還細心的將房子打掃乾淨。（翻攝自微博）

女房東提到這一年半的租約期間，很少和徐男聯絡，有一陣子常聯絡是因為徐男要買新車，請她幫忙找車位，以及詢問車位的租約時間和租金，其餘的時間只有水電費要繳錢才會通知；因此，她這次看到房子被打掃的這麼乾淨非常開心，再踏入這間房子時，看見餐桌、電視機皆用布蓋起來，這位很暖心的房客，並不會因為自己要搬走，便不想整理，反而是盡量保持室內空間環境的整潔、乾淨。

女房東也表示，當初要把房子出租時有些心疼，再看到網路上很多房東吐糟房客走了後，自己出租的房子被弄得像垃圾場，因此當這次租約快到期時，心裡也有些忐忑不安，已經做好放假時自己打掃環境的打算，但是，看到房間內的乾淨程度，都比自己家裡打掃的還乾淨，真的是遇到「神仙房客」。

女房東分享自己的優質房客，看到房客在退租前還細心的將房子打掃乾淨。（翻攝自微博）

女房東也透露，當初買房子是打算給小孩讀書用，但計畫有變，因此便打算出租，當初看著新房出租也滿捨不得的，但是出租能夠增加一筆被動收入，所以便把房子出租出去。

該房子屋況也在網路上曝光，網友一見紛紛留言表示「我也是這樣的租客，收拾的乾乾淨淨才離開」、「我也是怕自己打掃的不夠乾淨，退租時還自費請打掃阿姨來整理」、「果然愛乾淨的人，甚麼時候都是乾乾淨淨的」、「記得以前租房子要離開前都打掃得很乾淨，也是對房東的尊重」、「為了押金不被扣，當然平時也是愛乾淨的」、「做人的基本素質」。