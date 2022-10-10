今天晚上活動，包括台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔及市議員蕭隆澤、徐瑄灃、吳顯森等，各界一起共襄盛舉。(台中市政府提供)

盧秀燕指出，連續3天的國定假日，台中市安排很多精彩的藝文活動，市府不負眾望，安排明華園於大雅演出；謝謝孫翠鳳老師及明華園對大雅的厚愛！ (台中市政府提供)

由無敵小生孫翠鳳領銜主演的明華園總團經典大戲《八仙傳奇之何仙姑上蓬萊》，10日晚上在雅潭觀光夜市隆重登場，磅礡的氣勢及表演陣容，讓上千名歌仔戲迷大呼過癮。台中市長盧秀燕利用雙十連假最後一天出席與民同樂，感謝明華園劇團給大雅鄉親難忘的一夜。

盧秀燕指出，連續3天的國定假日，台中市安排很多精彩的藝文活動，大雅地區非常有特色，不但小麥著名，當地民眾也喜歡文化、藝術及教育，因此市府不負眾望，安排明華園於大雅演出，由孫翠鳳老師演出何仙姑上蓬萊，「謝謝孫翠鳳老師及明華園對大雅的厚愛！」

「老天做美，我們鄉親有在集氣！」盧秀燕說，今天全台很多縣市都在下雨，只有台中沒有，老天給大家一個好天氣，在微風中來欣賞歌仔戲，這是人生最棒的事情。

盧秀燕強調，她是六都唯一的女市長，重視戲劇，教育及文化。2020年她創辦台中市的傳統戲劇祭，每年從4月到10月邀請很多文化相關的演出團體到台中市各區演出，為的是第一、台中叫做文化城，因此一定要重視文化。第二、市府透過規畫各種表演活動，支持文化戲劇表演團體，增加演出機會。第三、由於鄉親們也很喜歡，透過市府安排達到休閒、娛樂、文化、教育等目的。

孫翠鳳指出，疫情影響各行各業，目前疫情稍緩，感謝台中市讓藝文團體有演出機會，台中市民很有福氣，今天沒有下雨，因此可以欣賞這場在國家戲劇院場場爆滿的劇碼。

大雅區公所說，明華園戲劇總團創立於1929年，迄今已93年，是台灣歷史最悠久的歌仔戲團，屢次入選文化部「台灣品牌團隊計畫」，並獲得表演相關領域薪傳獎、終身藝術成就獎等獎項，透過親切活潑的演出形態、多元絢麗的舞台元素與呼應時代脈動的戲劇內涵，讓傳統戲劇再創新意，並成功從野台登上國家藝術殿堂。