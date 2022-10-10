苗栗白沙屯五雲宮迎聖五朝王船醮祭典參香祈福，徐定禎和前副總統陳建仁、內政部長徐國勇、台北市長候選人陳時中、立委羅致政，以及通霄鎮長候選人杜文卿、競總發言人陳品安齊聚五雲宮，誠心祈求除瘟驅疫。

徐定禎指出，苗栗白沙屯是全台宗教信仰重心。白沙屯拱天宮媽祖俗稱「粉紅超跑」，信仰者遍佈全台、參拜香火鼎盛，而白沙屯五雲宮30年一次的「迎聖五朝王船醮」，更是苗栗地方宗教盛事，特別是今年燒王船儀式象徵送走侵擾全台的疫情，我們苗栗鄉親們也期待參與盛會。

徐定禎介紹，遶境進香、燒王船宗教盛事，飽含信徒對未來的寄託與期待，也保留台灣民俗工藝技術代代相傳，這次祭典新造的王船便是耗時三個月依循古法製作，是台灣珍貴且獨特的文化。

徐定禎強調，阿中擔任衛福部長時就曾進行會談，討論苗栗高齡人口與醫療資源缺乏問題。今天再度與阿中合體，祈求國泰民安，我們也互相勉勵，要共同為了下一代的未來翻轉台北、翻轉苗栗！