Jay Park（左）跟pH-1同台演出是一大看點。（讀者提供）

Jay Park（右）跟嘉賓周湯豪兩人在台上賣力演出。（讀者提供）

太空港音樂藝術節10日來到最後一天，表演卡司有Karencic、ØZI、J.Sheon等人，壓軸則是時隔3年終於來台的韓國嘻哈男神朴載範（Jay Park），他一口氣唱足1個小時，帶來組曲〈DNA〉＋〈On Air 〉＋〈All I Wanna Do〉，以及〈Yacht〉、〈Solo〉等，更在演出後段直接脫掉上衣，露出性感刺青跟精壯肌肉，期間台下有粉絲丟內衣給他，他率性把內衣披在肩上唱。

為了這個60分鐘的演出，Jay Park除了把整個演出團隊帶來台灣，更攜子弟兵MVP一同上台共演，施展精湛舞技的他與MVP在台上盡情熱舞，讓現場演出費洛蒙指數提升到最高點。提攜後進的Jay Park，更在最後與一同來台的南韓新生代饒舌歌手pH-1合體演唱〈Iffy〉、〈The Purge〉，兩人還首次合唱Jay Park的中、英文抒情歌〈想到你〉。

更精彩的彩蛋，是Jay Park竟把台灣歌手周湯豪「請」到現場擔任特別嘉賓，用中文邀請對方說：「我的朋友！」兩人合唱周湯豪金曲〈I GO〉掀起全場高潮，唱跳完Jay Park還想把周湯豪留在台上，互動十分有趣，為音樂節畫下完美句點。

Jay Park與周湯豪其實是認識超過10年的好友，最早因為參加同場活動相識，後結為無話不談的好友，Jay Park每次來台北都會聯繫周湯豪，周湯豪也會盡地主之誼，熱情招待這位韓裔好友，也互相找對方擔任表演嘉賓。