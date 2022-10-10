顧屏東！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在日前民調追近至誤差範圍，令藍營士氣大振。國民黨前台北市議員羅智強特別寫了「給屏東鄉親的一封信」，指出蘇清泉不但真的熟悉屏東鄉親，1992年創立的東港安泰醫院更活人無數，雖是這次選舉最被低估的參選人，但一定是最好的屏東縣長。

羅智強表示，南下屏東去輔選蘇清泉已經5次，他多次陪蘇清泉掃街、掃夜市，親眼看到蘇是多麼受到屏東鄉親的支持。而且蘇清泉得到的支持非常不一樣，許多人熱情地問候蘇清泉時，他常常都能回頭問個一句「你的阿母身體好多了吧！」、「你的女兒上大學還順利嗎？」就像左鄰右舍一樣的平常親切，這些不經意自然的互動，是蘇清泉幾十年在屏東奉獻服務的積累，他真的愛屏東人，他真的懂屏東人。

有一次和蘇清泉掃市場時，一位老先生對羅智強說，很多年前他受了重傷，就是蘇清泉的醫院救了他一命。1992年蘇清泉創立東港安泰醫院，蘇清泉的專長是心臟及胸腔外科，在當時屏東幾乎沒有這方面的專科醫師，民眾若遇重大傷病皆須送往高雄市區，往往錯失救治的黃金時間。但自從安泰醫院創立後，大大縮短了分秒必爭的急救時間。從閰羅王手上不知搶回了多少人命。「懸壼濟世，仁心仁術」可以說是蘇清泉的一生寫照。

羅智強曾對蘇清泉說「您好好的醫院院長不做，為什麼要從政？特別是在綠到出汁，已經執政24年的屏東！」蘇清泉回：「我對屏東有使命感。從政和當醫生其實是很像的，前者醫國，後者醫人。民進黨在屏東執政已經24年了，屏東積弊沉痾極深極重，就如一個重病的病人，需要好的醫生來醫治。」

「我一方面覺得他很傻，一方面又為他這樣的善良、正直、熱情、執著動容。」羅智強呼籲屏東鄉親，民進黨在屏東已經執政24年了，為什麼不讓已經為屏東奉獻一生、服務一生、熱愛一生的蘇清泉來做做看？也是給屏東一個改變的機會，他真心為屏東人祈願，讓蘇清泉當選，才是屏東之福。