美國35歲好萊塢女星梅根福克斯(Megan Fox)，2007年因演出電影《變形金剛》而紅遍全球，被英國雜誌票選為年度「百大性感美女」第一名，她與演員布萊恩奧斯汀（Brian Austin Green）曾有過10年婚姻，最終失敗收場；近年她和歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）交往，傳出求婚成功消息；有網友翻出她過去樣貌，認為和現在差很多。

梅根福克斯擁有法國、愛爾蘭、印第安人多種族血統，2007年她岀演電影《變形金剛》，當時她身穿小背心，露出一截小蠻腰，修理汽車的性感模樣驚艷了全球，成為不少人心中的夢中情人；不料15年過去梅根福克斯的外型有了大變化，臉部肌肉顯得有些腫脹，看起來有些整容過度的不自然感。

I rewatch Transformers & forgot how sexy Megan Fox is in her prime 😍 pic.twitter.com/5xsP5iEh2f — ✞ (@gairythesnail) October 8, 2022

梅根福克斯15年美貌進化史對比。（圖／微博）

許多粉絲哀嚎：「以前的她好看多了！現在臉整的好膠感！」、「我記得她以前很辣又很正，現在怎麼變超怪⋯⋯」、「塑料感變超重，不說我還以為是行走的充氣娃娃，她一開始在變形金剛出來的時候，超級美阿，現在是怎麼回事」、「覺得以前的她比較性感」、「臉開始走鐘了」、「想當年辣到不行」、「已經崩壞了」。

也有人認為梅根的外型越來越像卡戴珊家族，她2021年接下卡戴珊的合作邀請，與考特妮卡戴珊一同代言塑身衣品牌，兩人同框大方上空，畫面相當性感，不過相似的五官讓許多網友笑稱「第一眼還以為梅根是金卡戴珊」、「她們是去同一家診所同一個醫生吧？」。