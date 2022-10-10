美諾酒店集團（Minor Hotels）旗下豪華酒店品牌安納塔拉（Anantara）進軍荷蘭，將首都阿姆斯特丹市中心逾155年的歷史古宅，徹底翻修變身為「阿姆斯特丹．克拉斯納波爾斯基．安納塔拉酒店」（Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam），宣布正式開幕迎賓。

「阿姆斯特丹克拉斯納波爾斯基安納塔拉酒店」位處荷蘭首都阿姆斯特丹核心地區，俯瞰水壩廣場、正對阿姆斯特丹王宮，除鄰近阿姆斯特丹博物館區，還有「安妮日記」作者安妮法蘭克故居、阿姆斯特丹國立博物館和梵古博物館及頂級購物區。

此酒店建物於1856年建造，起點為波蘭裁縫師Adolph Wilhelm Krasnapolsky在此開設咖啡店，因生意日漸興隆而擴建建築物，打造成可出租的房間，日後才轉型成摩登酒店。遠近聞名的The Tailor裁縫酒吧，就是以名稱向創始人Krasnapolsky先生致敬。

「阿姆斯特丹克拉斯納波爾斯基安納塔拉酒店」擁有全新翻修的402間客房，以品牌設計精神融會深度文化及現代奢華感，展現荷蘭著名的傳統運河風光，以現代風格迎接旅客蒞臨。酒店設有迷人的室內花園，並有全新的安納塔拉水療中心與健身中心入駐。

「阿姆斯特丹克拉斯納波爾斯基安納塔拉酒店」也提供新穎餐飲服務，頂級餐廳The White Room由曾在米其林三星餐廳工作的主廚Jacob Jan Boerma掌舵，比鄰水壩廣場的Grand Cafe Krasnapolsky和The Champagne Room則供應現代風格的經典美食，並提供多款香檳單點。

酒店於指標性的室內花園Winter Garden供應豐盛早餐，花園設有富19世紀風格的玻璃屋頂，為著名的婚禮聖地，酒店亦設有可容納10～1500人的宴會場地。而屢獲殊榮的The Tailor裁縫酒吧，則提供專屬經典調酒。

新入駐的安納塔拉水療中心，則以荷蘭海濱沿岸的沙丘為靈感設計，設有全新打造的Summer Garden室外花園、3間護理室及芬蘭、蒸汽和乾蒸三溫暖。除了與在地護膚品牌hanna合作外，也將是在阿姆斯特丹唯一能體驗奢華護膚品牌施維蘭（Swissline）之處。

酒店團隊也設計一系列當地探索體驗，協助旅客探索阿姆斯特丹道地的人文風情歷史，如鮮為人知的美食地標、探索Volendam漁村，乘船遊覽大運河並享用The White Room餐廳準備的浪漫晚餐，以及探訪全球最大的鬱金香公園並享用午餐及下午茶等。

安納塔拉於2017年進駐歐洲，於葡萄牙開出阿爾加維維拉摩拉安納塔拉度假酒店，隨後於西班牙南部的馬貝拉、打造維拉帕蒂納宮安納塔拉別墅。隨著羅馬奈迪宮安納塔拉、布達佩斯紐約宮及其他新酒店逐一登場，品牌將持續拓展歐洲版圖。