俄羅斯今天(10)早上無預警襲擊基輔市中心，截至目前傳出至少11死、64傷，普丁認了用導彈回敬前幾天的克里米亞大橋爆炸案。事發當下，就有一名BBC記者正好在建築物頂樓進行轉播，鏡頭拍下，他察覺砲彈飛躍頭頂，嚇得逃出鏡頭外。

BBC派駐烏克蘭的記者巴切加（Hugo Bachega）10日上午連線戰地現場

BBC派駐烏克蘭的戰地記者巴切加（Hugo Bachega）10日上午，也就是俄國總統普丁祭出「報復性轟炸」的當下，他正在首都基輔一處飯店頂樓進行連線轉播，解釋克里米亞大橋爆炸恐怕招致俄方嚴厲回應。然而，才連線到一半，意識到不尋常聲音越來越靠近、吵雜聲也越清晰，他轉頭瞥見不遠的上空一枚炸彈從頭頂越過，下意識低身躲藏，接著整個人消失在鏡頭外，最後節目被迫交還給主播。

Very glad to hear ⁦@hugobachega⁩ and team are safe - excellent work reporting on a tyrant’s revenge https://t.co/lRdV68PCRy — David Shukman (@DavidShukman) October 10, 2022

棚內女主播本多克(Sally Bundock)臉色凝重，告訴觀眾「顯然巴切加記者在那個時候找掩護…」

所幸1個小時後，巴切加在飯店的地下停車場與新聞台恢復連線，繼續說道「看來我們親眼見識到了，一整個早上都是俄羅斯的強烈報復，不只首都，全國多地也深受威脅…」