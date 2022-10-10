本賽季以2年合約加盟公牛的前明星中鋒「抓猛」德拉蒙(Andre Drummond)，今日熱身賽對陣暴龍以替補姿態出擊，出賽15分鐘拿下9分、9籃板，雖然數據看似不起眼，不過德拉蒙的得分來源竟全出自於三分線外出手，秀出了一手精準的外線能力。

德拉蒙生涯共入選2次明星賽，拿下過4座籃板王獎項，在一般人的印象當中，德拉蒙是個較為傳統的苦力中鋒，在籃下頂多是個吃餅及防守為主的角色，在他職業生涯出賽718場例行賽，德拉蒙共計114次三分線出手，僅僅命中15球，三分線命中率是探底的1成32。

在小球浪潮的席捲之下，德拉蒙也意識到自己得做出改變，才能在NBA繼續生存下去，今日面對暴龍的熱身賽，德拉蒙全場5投3中拿下9分，更難能可貴的是，德拉蒙這9分全部都是三分外線命中所拿下，讓球迷相當驚艷。

Andre Drummond shot 100% from 3 tonight 👀 pic.twitter.com/fnj5y0BwwS — NBA TV (@NBATV) October 10, 2022

其實德拉蒙過去在2017-2020年間，也多次嘗試在三分外線出手，不過命中率始終不太好看，因此這次德拉蒙再次於外線投射下功夫，也讓人相當期待他會進步到什麼幅度，相比籃網球星西蒙斯(Ben Simmons)不斷發下豪語將會嘗試投外線，不過生涯至今每一季的三分平均出手數僅8.5顆，今年熱身賽也未見西蒙斯在外線投射，而不管結果如何，德拉蒙積極的態度已經令不少球迷眼睛為之一亮。