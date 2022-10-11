美國CBS電視台《60分鐘》（60 Minutes）台北時間10日播出台積電創辦人張忠謀專訪，張忠謀指出，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」

台積電創辦人張忠謀受訪時，針對台灣人為何認為晶片能保護台灣免受中國國家主席習近平攻擊做出解釋，「可能是我們公司供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武，如果首要目標是經濟福祉，我認為他們會節制不攻打台灣。」

節目特派員史塔爾（Lesley Stahl）進一步詢問，假若中國大陸真的攻台，並把台積電國營化，該怎麼辦？對此，張忠謀說，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」

節目特派員史塔爾發現，許多台灣人並沒有對中國武嚇感到害怕，認為這類軍演「沒什麼大不了」。儘管國際上大多認為中國入侵台灣迫在眉睫，但民調顯示，大多數受訪者認為短期內不會開戰。