今（10）日是蔡英文執政後的第7個國慶日，總統府前舉行國慶大會活動，台南市表演團體「聯合武陣」首度登國慶舞台。對此，台南市長黃偉哲也在臉書上表示「守土衛國、國慶耀揚、台南武陣、台灣精神」，引發討論。

黃偉哲在臉書上表示，台南武陣文化是台灣最珍貴的歷史資產，同時更分享出了「溪南寮興安宮 金獅陣」、「烏竹林廣慈宮 金獅陣」及「七股樹子脚玉勅寶安宮代天府 康府千歲 白鶴陣」三大陣在國慶表演的照片，更直言「這是只在台南才看得到的白鶴陣，祝福我們的國家，守護我們的國家」。

國慶籌備委員會祕書長陳宗彥更在上月的25日指出，這次邀請來自台南市溪南寮興安宮金獅陣、樹子脚寶安宮白鶴陣及烏竹林廣慈宮金獅陣等3個著名陣頭組成「聯合武陣」，於國慶大會當日進行表演，期望透過武陣護庄、護國、護萬眾的精神，向國人傳達保衛鄉土、全民團結的理念。

陳宗彥說明，武陣在過去為庄頭重要的民防力量，並具有為神明護駕、為庄頭掃除邪魅的宗教功能。陣頭是由庄頭居民源自對信仰的虔誠，自發性地組陣、出陣，除象徵一個庄頭的團結，也代表了全庄的榮耀。