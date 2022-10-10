收心別忘了拿出秋裝！國慶連假3天微飄陰雨，秋天變涼的氣候轉換明顯感覺得到。民眾黨南投縣議員候選人簡千翔今(10日)在臉書PO出雙十國慶賀圖外，也分享他穿著短袖競選T恤掃街的畫面，在做家戶拜訪之餘，簡千翔貼心地提醒大家，最近早晚天氣真的有轉涼了，大家外出記得帶著薄外套，不要著涼。

「國慶連假要結束了，大家收心回家了嗎？」簡千翔在國慶連假期間，依然帶著團隊做家戶拜訪，他發現最近早晚天氣真的有轉涼了，貼心提醒大家外出記得帶著薄外套，「不要著涼囉！」並標註「天涼好個秋、南投不難投就投簡千翔」，持續與南投鄉親搏感情。

只見掃街及家戶拜訪的畫面中，簡千翔自己仍穿著短袖競選T恤，身旁的競選團隊工作人員則穿著長袖，套上競選背心，而民眾則已穿上長袖外套，有的人捲起袖子，感受到滿滿乍暖還寒的秋意。

簡千翔也在雙十節當天發出他的國慶日賀圖，青天白日滿地紅色的雙十配上橘色煙火，註明他是南投名間的縣議員候選人，握拳爭取鄉親們的支持，他並寫道「雙十國慶，生日快樂」。