企業高層與經濟學家均認為，強勢美元將對美國製造業復甦造成威脅，這主要是銷往海外市場的美國商品將逐漸失去競爭力。此外受到匯損關係，還使美國製造商獲利遭到大幅侵蝕。

今年來在聯準會激進升息下，推升美元兌歐元、日圓、英鎊與其他貨幣匯率飆升，使得進口到美國的外國商品變得更加便宜，但反之美國製造、出口到海外的商品則相對變得昂貴。

此外針對在海外經營工廠的美國製造商而言，鑒於美元升值帶來的不利匯率，讓他們以外幣計價的銷售額再轉換成美元後，也將蒙受損失。

業界人士指出，美國製造商在本月稍後發布季報時，可能因為美元走強，使得營收遭到侵蝕。RBC Capital Markets預估，3M集團受到匯損影響，銷售額恐將下滑5.1％。生產暖器機與冷氣的開利公司銷售額也將減少3.4％。至於奇異公司則料下滑2％。

此外又以在歐洲擁有大量業務的美國企業深受打擊。除了匯率因素，他們還需面對歐洲經濟前景不佳、導致當地需求出現下滑。

美國農業機械設備製造商AGCO指稱，今年上半年受到美元匯率變動影響，導致它在歐洲與中東地區的銷售額減少8.5個百分點，並拖累整體銷售額下滑3.1％。該地區占AGCO銷售比重的逾五成。

柴油引擎製造商Cummins也預估，美元升值將使今年銷售額減少2％至3％，營業利潤則下滑約1％。家電製造商惠而浦第二季在歐洲、中東與非洲的銷售額也減少19％，然而匯率因素就占銷售減幅約9個百分點。

美國製造業倡導人士擔憂，如果企業獲利持續遭到美元升值的壓縮，恐將影響這些業者投資國內業務的意願。推動美國製造業回歸的回流倡議組織總裁莫瑟（Harry Moser）警告：「這對美國企業將造成負面效應」。