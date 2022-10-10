今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏克蘭隨即宣布與俄羅斯斷交，兩國不斷交戰，連接俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋（又稱克赤大橋）8日發生爆炸事件，普丁指責幕後策畫者即是烏克蘭，並稱烏克蘭這是恐怖攻擊。近日俄羅斯朝基輔發動攻擊，一名年輕女子自拍時恰好錄下這驚人一幕。

俄羅斯克里米亞大橋8日才被炸，烏克蘭首都基輔市中心今（10）日清晨傳出多起爆炸，疑似遭到飛彈攻擊。除了基輔，包括西部城市利維夫（Lviv）、特諾皮爾州（Ternopil）及中部第聶伯羅（Dnipro）也都傳出爆炸。一名女子在基輔大學附近行走，她一邊拍著影片一邊前進，不料不遠處突然飛來一顆導彈墜落在附近，巨大的爆炸聲和震波打斷了她的拍攝，烏克蘭女子先是抱頭躲避，確認沒事後才發出害怕的叫聲。

基輔市長的克里契科（Vitali Klitschko）今日在Telegram發文證實，基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）今日清晨發生多起爆炸，光是基輔就有8人死亡、24人受傷，據烏克蘭軍方武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）統計俄羅斯10日至少發射了75枚飛彈，其中41枚被烏克蘭防空系統攔截，目前無法證實他的說法。

烏克蘭少女拍下轟炸影片。（來源／news.com.au youtube）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在Telegram發文表示，全國各地都有死者及傷患。他說：「他們試圖摧毀我們，將我們從地表上抹去，摧毀正在札波羅熱（Zaporizhzhia）家中熟睡的人們，殺害在第聶伯羅（Dnipro）及基輔工作的人們。」