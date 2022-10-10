本月1日大陸遼寧省營口市，有對夫妻趁著連假開車出遊，當他們開到1間加油站加完油後，因為不滿該站女員工送的贈品沒有送「衛生紙」，後續又索取不成，大媽竟對著女員工破口大罵，直指女員工是「撿破爛」的，還秀出自己1百多萬的手錶，大酸「我的錶都可以買妳的命」，還做出逼著女員工快離職的奇怪要求；網友見影片罵翻「看來囂張慣了」。

綜合陸媒報導，遼寧省營口市有對公務員夫妻連假出遊，到1間加油站加油完後，因不滿女加油員給的贈品沒送衛生紙，便和女加油員起爭執，該女員工則試圖解釋「站長規定只能送這些」，豈料，這對夫妻一聽完態度更囂張，男的直接嗆聲「我老婆坐在家裡都有5000元工資(約新台幣2萬2千元)」。

女的則羞辱女員工，「妳像一個撿破爛的一樣」、「妳穿的這什麼樣子」，甚至還秀出手上的錶怒酸「妳全身上下都不值我一支錶錢」，接著直接嗆聲「我的錶40萬（約新台幣178萬元）都能買妳的命」，並且還向站長要求要讓該女員工離職。

有對公務員夫妻因去加油站加完油後，送的贈品沒有「衛生紙」，竟怒嗆員工「我的手錶能買妳的命」。（翻攝自微博）

影片曝光後，網友紛紛留言罵翻「好大的官威啊」、「坐在家裡賺5000，真羨慕」、「這麼有錢還因為贈品吵架」、「不是為人民服務的公僕嗎？這完全顛倒了」、「東北不稀奇」、「吝啬鬼變有錢人」、「錶哪來的？服務人民的服務費？」、「看來囂張慣了」、「這種人是怎麼當上官的啊？」、「這種人最愛佔小便宜」。

據當地官員調查後，男子是蓋州市某公家單位科長，妻子則為蓋州市某公家單位退休人員，這對夫妻言行失當，已經對民眾造成嚴重不良影響，已被警察機關罰款500元（約新台幣2千2百元），並被嚴重警告處分，且建議該單位免去其科長的職務。