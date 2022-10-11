全職媽媽想靠刷單賺奶粉錢，結果慘遭詐騙落得「夫離女散」下場。中國大陸江蘇一名媽媽，2018年在網路上認識現任丈夫並再婚後，與老公和兩人所生女兒過著怡然的生活，直到她今年遭遇刷單詐騙、被騙光大筆積蓄，一切才全變了調。

據《荔枝新聞》報導，這名在家當全職媽媽的呂姓女子，最近因為想賺奶粉錢而被拉進「刷單賺錢」的微信群組並下載APP，靠假扮顧客對電商及商品留下好評或分享點讚來獲取報酬，並在4天內賺了800元人民幣（約新台幣3,564元），怎知之後竟會在2小時內被騙15萬4千多元（約新台幣69萬）。

女子丈夫帶著兩人的女兒離家出走。（圖／翻攝自荔枝新聞微博）

呂女聲淚俱下表示，她發現投入的本金和幫刷單的回饋金都拿不回來後，立即打給群組裡的幹部，卻驚覺號碼無人使用，她的帳號也立刻被群組拉黑封鎖，這才驚覺自己受騙上當。而她的丈夫得知後，則被氣得帶著兩人所生的女兒離家出走，讓她落得人財兩失、夫離女散下場，呂女也感歎：「這一切都是我活該。」

電商利用「刷單」吸引顧客的行為，曾在中國大陸創造一波「創業潮」，有些人還靠成立刷單公司致富，但也衍生出不少詐騙事件，由於參加刷單通常要先付本金，有些公司還會要求刷單者每次刷單前先付錢，確認刷單後再返回並付報酬，導致不少人因此被詐騙而血本無歸。

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