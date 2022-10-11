近日，一則「太社牛了，以後旅遊是不是應該備點現金」的貼文走紅。貼文寫道，大陸一對姐妹去廣西柳州旅遊，在路邊散步不知道吃什麽，偶然看到新人在辦婚宴，正好身上有紅包，便隨禮200元（約新台幣892元）參加婚宴吃了席。對此，當事人透露，決定進酒店前其實站在馬路邊猶豫了很久，但一起吃席時發現柳州人特別熱情，新人還請她們上台合影，給2人敬酒，後來還和賓客一起去了KTV唱歌。

《九派新聞》報導，洪女表示，她是湖南人，常年在深圳生活，於10月5日前往廣西柳州旅遊。她和妹妹此行沒有做旅行攻略，看到酒店有新人辦婚宴，想到前2天弟弟結婚，身上正好有紅包，便包了200元隨禮，和新人說明來意時溝通很順利，新人還笑說「看到你們在馬路邊猶豫著要不要進來的樣子了。」

相關經歷PO上網後，許多網友評論道「真是深度體驗當地生活呀」、「你就是那個聰明的小可愛，這樣確實能嘗到地道的柳州風味，尤其那個芋頭蒸扣肉，廣西名菜。」洪女提到，自己確實感受到了當地菜的味道，像是肉包鹹蛋黃和芋頭扣肉就特別好吃，「我還專門把那個鹹蛋黃拍了個特寫」。

報導指出，洪女因此與新娘成了好朋友，第2天還約著一起吃飯。事情在網絡走紅後，新娘的家人說「在網上刷到你們的視頻了」。不過，也有人認為「這要是在溫州根本隨不起禮」、「200元也太少了吧」。對此，洪女坦言，當時確實沒有考慮太多，後來才反應過來，也許有人會覺得太少了，「不過我也只是體驗一回，覺得比較新奇，以後不會再這樣做了」。

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