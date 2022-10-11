對抗氣候變遷，臺北市響應全球2050淨零排放趨勢，於2021年聯合國COP 26期間率先提出2050淨零排放路徑，2022年3月發布「臺北市2050淨零行動白皮書」、6月市議會三讀通過「臺北市淨零排放管理自治條例」，擘劃未來30年深度減碳藍圖，以具體氣候行動與計畫，展現推動淨零政策決心。2050淨零排放需要民眾共同參與才能成功，其中「加速推動住商節電」為至關重要的淨零行動，透過市民實踐淨零綠生活，將為城市淨零轉型奠定基礎。

有鑑於臺北市溫室氣體排放量約75%來自住商部門，當中又以電力使用造成的間接排放為大宗，臺北市環保局今年特別追加預算辦理「住宅汰換節能家電補助」，只要是用電地址位於北市轄內之家庭住宅，於111年7月18日至111年11月30日期間，汰購節能冷氣或冰箱（限定能源效率1級），每臺可申請新臺幣3,000元補助，每一申請人最多可申請5臺補助。若再搭配財政部貨物稅減免，每臺最多退稅2,000元，相當於每臺最高可獲取5,000元補助金。

臺北市環保局補助住宅汰換節能家電，除網路及郵寄申請外，民眾可至北市12處服務據點臨櫃申辦。(圖/臺北市政府環境保護局 提供)

環保局指出，由於申請踴躍，加上補助經費有限，額滿為止，呼籲有汰換需求民眾儘速申請，以免向隅。民眾只要準備身分證明、最近半年其中一期電費單、載明產品型號之購買文件(發票或收據)、廢機回收聯單等文件影本，補助申請方式除了線上或郵寄申辦外，也能夠臨櫃申辦，服務據點共12處，提供民眾更多元便捷的申辦選擇，如有相關問題可撥打專線服務電話（市話請撥 0800-661-668，手機請撥 02-8978-8816）。詳細補助資訊請至「臺北市政府智慧節電網」查詢。

申請補助限購買一級能效冷氣或冰箱，也應向商家索取環保署廢四機回收聯單，詳情請上「臺北市政府智慧節電網」查詢。(圖/臺北市政府環境保護局 提供)

環保局表示，根據IEA全球能源部門2050淨零排放路徑關鍵策略報告，透過生活行為改變與提升資源使用效率，將可直接帶來高達8%的減碳量，因此鼓勵民眾積極汰換節能家電，降低電費負擔的同時，也能落實淨零綠生活，共同提升北市住宅設備用電效率，也能符合聯合國永續發展目標SDG 7可負擔能源、SDG 11永續城市、SDG 12責任消費與生產、SDG 13氣候行動，邁向2050年宜居永續、零碳臺北。(臺北市環保局 廣告)