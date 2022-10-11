桃園、臺北兩家捷運公司共同推出86折優惠的「桃園機場捷運與臺北捷運聯合套票」，自111年10月13日到11月12日止，好康大方送。

向來為背包客青睞的「桃園機場捷運與臺北捷運聯合套票」，內容包括桃園機場捷運線台北車站到桃園國際機場來回票，以及臺北捷運48小時或72小時票(可二擇一)，分別只要520元、600元優惠價。

機場捷運A1、A12、A13站詢問處皆有販賣「桃園機場捷運與臺北捷運聯合套票」。(圖/桃園捷運公司提供)

這款聯合套票最大的優勢是，從桃園國際機場快速直達臺北僅35分鐘。最便捷的服務是，在有效期限內不限次數搭乘臺北捷運到台北巿各名勝趴趴走看。最實惠的是，搭越多賺越多。

可在以下5處購買這款聯合套票，包括機場捷運A1、A12、A13站詢問處及桃園國際機場第一、二航廈入境大廳「桃園機場捷運服務櫃檯」。

自111年10月13日起到11月12日，購票同時桃園與臺北兩家捷運公司隨票贈送最夯的防疫紀念小禮包，內有酒精噴霧筆及北捷25周年紀念款聯名口罩，數量有限，贈完為止。臺北捷運公司加碼再送「永康商圈好康優惠券」、國立故宮博物院、國立臺灣博物館、兒童新樂園及貓空纜車等專屬好禮持續到12月底。

桃園機場捷運線為國際旅客抵達台灣的第一站，搭上桃園機場捷運感受自機場到臺北35分鐘的便捷、舒適服務，接著使用臺北捷運48小時或72小時票暢遊臺北巿各條捷運路線景點，計有西門町、臺北101、永康商圈、龍山寺、中山商圈、士林夜市、淡水等經典捷運行程，還有、還有、更多的北台名勝古蹟，只要時間許可都值得一探。

自桃園機場搭機場捷運轉乘臺北只要35分鐘。(圖/桃園捷運公司提供)

「桃園機場捷運與臺北捷運聯合套票」讓旅程安排更為便捷、輕鬆、直達各種美好，適合背包客，也適合您！

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