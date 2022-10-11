國門解封了，雙北巿民想出國，透過新北環狀線轉乘桃園機場捷運線進出桃園國際機場，有8折票價優惠哦。

配合邊境管制措施解封後的新氣象，鼓勵國人多多利用大眾運輸交通工具，桃園大眾捷運股份有限公司自111年10月13日起至11月12日整整一個月，順勢推出「機捷A3(新北產業園區站)轉乘機捷往返機場優惠方案」。

不論是出國或返國民眾，在新北環狀線Y20站轉乘桃園機場捷運線A3(新北產業園區)，往返機場A12(機場第一航廈)站、A13(機場第二航廈)站，持單程票或電子票證搭乘，原有票價105元，通過此方案的8折票價優惠後，實際票價只有84元，省下21元。

新北環狀線Y20站轉乘桃園捷運至機場享8折票價優惠。(圖/桃園捷運公司提供)

不用開車、不用擔心塞車、更不用付昂貴停車費，就能享有快速、安全、整潔的乘車空間，一路無暢到達桃園國際機場；尤其桃園機場捷運A3(新北產業園區)站還有預辦登機服務，要出國的民眾大包小包行李可在此托運，直接就送扺桃園國際機場，一身輕鬆，一派優雅。

新北環狀線轉乘桃園捷運出國旅遊、觀光休閒、通勤通學更為方便。(圖/桃園捷運公司提供)

新北環狀線自109年1月底通車後，提供新北市新店、中和、板橋、新莊等區的民眾更便利的捷運路網，其中新北環狀線Y20站與桃園機場捷運線A3站交會，兩大捷運系統在此串聯，也讓桃園機場捷運線服務範圍擴大，更進一步提升大眾運輸使用率。

出國旅遊、觀光休閒、通勤通學，只要搭乘新北環狀線轉乘桃園機場捷運線就能輕鬆展開美好行程。

桃園大眾捷運股份有限公司提供完善防疫乘車品質不間斷，每日均落實車站、車廂防疫清潔消毒工作，保障旅客和員工安全。也提醒旅客，搭乘捷運落實全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施，共同維護安心、安全的乘車品質。(廣告)