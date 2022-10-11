台積電是全球晶圓代工龍頭，更是半導體產業中的重要角色，讓外界相當好奇台積電的成功模式，有工程師透露內部文化中最重要的一件事，就是保護客戶機密與資料，公司最害怕機密流出，此外，他也曝光高薪資背後不為人知的辛酸。

荷蘭媒體NRC報導，在台積電的內部文化中，防止機密與客戶訊息外洩是一件很重要的事情，一位前工程師表示，「你不會知道別的部門在做什麼業務，例如負責超微AMD業務的團隊，不會知道輝達團隊事情，工廠也不允許員工使用具有相機鏡頭的手機。」

報導提到，台積電創辦人張忠謀是創造無晶圓廠IC設計與晶圓代工廠模式的先驅，台積電很早就發現晶圓代工的商機，加上張忠謀「永遠不跟客戶競爭」的方向，讓IC設計客戶可以很放心交給台積電代工，成功改變半導體產業生態。

為了讓產線能夠24小時不斷運作，台積電也透過優渥的待遇吸引人才，前工程師Jon Yu表示，台積電工程師每年可以賺8萬至9萬美元的薪水，但相同的工作在別的地方，可能只有4萬美元。

不過高工時、高壓的工作環境也考驗員工的抗壓能力，有工程師透露，平時需要時常加班，下班後還得ON CALL確保生產無虞，雖然得到薪水與獎金，但也缺少社交生活。即使如此，還是有工程師願意西進大陸工作，可以賺到比台灣多5至7倍的薪水。