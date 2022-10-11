秋高氣爽開車出遊找一處秘境郊山，覽美景、拾一片初秋紅葉，再到靜謐的山中小鎮沉浸古韻、喝杯咖啡，多麼悠閒的小旅遊。新北的三貂嶺以及鄰近的雙溪小鎮，前者有奇岩、瀑布錯落的瀑布群步道；後者有老街、石頭厝，以及日系風小咖啡館，相互串連來個一日遊，遠離塵囂又自在快意。

綠蔭林野享受負離子洗禮

全長約2.71公里的三貂嶺瀑布群步道，沿途會經過2座結繩式小吊橋，以及合谷、摩天（又稱月眉洞）、枇杷洞3座瀑布。其中約1.17公里處的合谷瀑布，是3座瀑布中瀑水最豐沛的，但是它只能遠遠眺賞，摩天以及枇杷洞瀑布就有趣多了。

往三貂嶺摩天瀑布途中的吊橋，走起來搖搖擺擺頗有野趣。（圖/ 行遍天下）

落差約41公尺的摩天瀑布一旁設有觀瀑平台，但最特別的是遊客可走進瀑布裡面的天然岩窟，高聳的絕壁、圓弧形的岩窟，細細的瀑水從頭上傾洩而下，讓人感受大自然鬼斧神工的磅礡氣勢。

從摩天瀑布上到枇杷洞瀑布，這段350多公尺的路程不長，但卻是整趟行程中最陡峭的一段。高度約31公尺的枇杷洞瀑布，與摩天瀑布一樣都有著天然岩窟，不同的是摩天瀑布為一道宛如裂縫式的岩窟，岩面有稜有角；而枇杷洞則為彎曲內凹的岩窟，岩面平滑呈流線形，各有特色。造訪枇杷洞瀑布，還可越過清淺的溪水，到摩天瀑布的頂端平台，由上往下眺望落差41公尺的水瀑，但要注意的是天雨的話溪面岩石會濕滑，一定要特別小心。

枇杷洞瀑布有著峽谷、絕壁、岩窟，景觀堪比世界級。（圖/ 行遍天下）

摩天瀑布的頂端平台，別有一番風情。（圖/ 行遍天下）

漫步幽靜小鎮尋訪歷史底蘊

從三貂嶺轉北37鄉道、接102縣道（瑞雙公路），約20分鐘車程便可抵達平林溪、牡丹溪匯流的雙溪小鎮。歷史底蘊豐厚的雙溪，留有百年打鐵舖、雙溪老街、東和戲院遺址等，讓人慢慢走逛、慢慢發現。雙溪老街指的是三忠廟附近的泰昌街，閩式石砌老房子、古典洋樓式老藥房聚集在短短的一條街，老街底則是昔日淡蘭古道的渡船頭，周邊還可見到一幢修舊如舊、牆上爬滿青苔的石砌老房子，處處洋溢著古樸情懷。老街周邊還藏有一處東和戲院遺址，想拍張帶著廢墟風的網美照，這些都是很棒的地方。

雙溪老街錯落著石砌老房子，別有一番古樸韻味。 （圖/ 行遍天下）

享受古早味蛋糕與日系午茶

探訪古蹟後，來到雙溪非常人氣的海山餅店，多數人都是為了它古早味的招牌寒天布丁蛋糕而來。我們在平日來訪，店門口依然人頭竄動，來的人很多都是一次三、五個在買。這款寒天布丁蛋糕，買的時候老闆會現場脫模，它的外觀雖然不是很起眼，但吃起來蛋香十足、蓬鬆綿細，兩個人用手扒著吃三兩下就完食了，不過可要注意，店家門前貼有一張熱量表，寒天布丁蛋糕一個就有1730大卡，要減肥的可不要吃太多了。

古早味寒天布丁蛋糕蓬鬆綿細，是海山餅店的招牌甜點。（圖/ 行遍天下）

位在雙溪公有零售市場旁的一條小巷子裡的山日比SomeBeans，純白外觀掛上木製圓形招牌、白帆布門簾，簡單的裝飾卻十足吸引人。咖啡館的空間非常小，裡面就一個可坐4位客人的吧台座。年輕的老闆小崑，每天提供8款豆子，並有4種沖、煮方式，MENU上清楚標示著產區、處理法，以及口感讓人選擇。當天喝的是哥倫比亞翡翠山咖啡豆，從現磨、到沖煮（我們選了Kono以及虹吸式），到細品咖啡時跟老闆輕鬆聊天，這天下午在雙溪喝到一杯好咖啡，短暫的時間讓人對山城的印象更鮮明了。

日系純白風的山日比咖啡館，簡單小巧卻十足引人。 （圖/ 行遍天下）

山日比咖啡館提供四種沖、煮咖啡方式，任君選擇。（圖/ 行遍天下）

景點資訊

三貂嶺瀑布群

交通：走侯硐路過金字橋後右轉魚寮路，在「碩仁里巴士站」旁有停車場。循指標前往步道入口步道路程單程約2.71公里，來回約2.5小時。

雙溪火車站

地址：新北市雙溪區朝陽街1號

海山餅店

地址：新北市雙溪區中華路2號

電話：02-2493-1319

時間：08:00-19:00

消費：寒天布丁蛋糕130元／8吋

山日比SomeBeans

地址：新北市雙溪區太平路50號丙15（光復街）

電話：0919-143454(小崑)

FB：山日比SomeBeans https://www.facebook.com/somebeans0401

時間：13:00-19:00（日、一休）

消費：單品咖啡1杯130元、2杯220元；美式80元、拿鐵120元