桃園最初的發展就從大溪開始，商船循著美麗的大漢溪駛向淡水河進行貿易，造就大溪市鎮的繁華，大溪老街（和平路）、新南老街（中山路）商號林立，氣派的店舖山牆與石柱，融合了閩南傳統風格與日治大正時代盛行的巴洛克元素，訴說歷史的脈絡、見證時代的變遷，歷史老屋經過細心整修，重新打開大溪的文化之窗。

沒有圍牆的木藝生態博物館

緊鄰老街的「大溪木藝生態博物館」，是一座沒有圍牆的博物館，記錄了大溪的木藝產業與當代美學，也展示大溪人的生活態度。博物館群創建之初，除了將活化後的大溪國小及警察宿舍群當作營運中心，也陸續修繕其他館舍，2015年3月開幕至今，仍然不斷成長，主要館舍多達11座，包含壹號館、武德殿、大溪歷史館、藝師館、李騰芳古宅、木家具館、木生活館、六廿四故事館、工藝交流館、工藝基地、鳳飛飛故事館，同時也串連大溪多處街角館，向旅人傳遞豐富的文化資產與工藝精神。

緊鄰大溪國小的壹號館，是大溪木藝生態博物館第一座展館，兼具教育文化推廣功能。（圖/ 行遍天下）

逛木博館品味大溪懷舊時光

大溪歷史館所在的四連棟館舍，原為大溪警政宿舍群一部分，2012年登錄為歷史建築，2016年推出的常設展「大溪人．生活與歷史」，是初來乍到者必逛展館，可藉由在地家族的生命歷程，認識這片土地；2021年加入木博館的「六廿四故事館」，由大溪農會倉庫轉型，經過鄭文燦市長命名，成為傳承桃園市無形文化資產「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」（俗稱迎六月廿四）的共學空間；二次世界大戰前建成的武德殿，專供警察子弟修練柔道劍道，現為大型特展場域，配合2022「桃園地景藝術節」推出的「水文化特展／和水一起去旅行」，帶領旅人走入大漢溪沿線景觀，閱讀在地水文化和豐富生活故事。

大溪歷史館本身為歷史建築，常設展「大溪人．生活與歷史」是必逛展館。（圖/ 行遍天下）

最新加入木博館群的六廿四故事館，由桃園市長鄭文燦命名。（圖/ 行遍天下）

老街商鋪、木博館群、大漢溪兩岸，點點滴滴累積大溪動人的故事；多元薈萃的廟宇古蹟、山水美景，滋養著大溪的生命力；古早味小吃、懷舊童玩，更是感受道地台灣味的大溪名物。

木器行享受桃茶館私房料理

大溪老街80年老店「協盛木器」已傳承至姚家第三代，除了堅持傳統木工技藝榫接工法，也試圖加入嶄新設計理念，創造木藝生活美學，店內傢俱、佛桌器皿，皆以符合現代需求和審美觀製作。隱身於協盛木器的「姚茶館私房料理」，是老街上第一家轉型的店鋪，由姚家姐弟姚慈盈、姚世豪和弟媳協力開設，以製作「微笑椅」闖出名號的木藝師姚世豪，平時拿刨刀，中午換菜刀，運用在地食材，發揚母親的手路菜，滿滿一桌國宴豆干、招牌扣肉、白斬土雞、現炸手工燒卷、蔥燒鰱魚等風味菜，滋味樸實溫暖，用完餐還可順遊木器行的藝品好物。

桃茶館私房料理是協盛木器的店中店，以原木家具妝點用餐空間。（圖/ 行遍天下）

桃茶館私房料理主廚姚世豪也是傳承第三代的木藝師，擅長以在地食材烹調媽媽手路菜，國宴豆干、紅燒扣肉、現炸手工燒卷都是必吃的招牌菜。（圖/ 行遍天下）

漫遊大漢溪兩岸地景風光

九月舉行的2022「桃園地景藝術節－川行脈動」雖然告一段落，但在大漢溪兩岸還留下部分藝術作品。大漢溪是大溪的母親河，承載百餘年的發展命脈，過去曾是連結淡水河與大台北地區的運輸水路，溪畔孕育的三層河階地形已是大溪的獨特風景。位於大漢溪左岸的「大溪河濱公園」有綠油油的草皮和美麗的落羽松林，「中庄調整池」作為颱風期間緊急供水使用，視野遼闊；大嵙崁親水園區以土丘地形打造放風箏熱點，吸引親子旅客；大漢溪右岸的「月眉人工濕地」樹林草地環繞，景色宜人；「山豬湖生態親水公園」前身是非法主題樂園，後以自然友善工法重新打造，可享受濃濃芬多精。五大場域分別呈現不同的風貌，在波光粼粼的水紋下，蘊藏土地的故事，為大溪增添美麗新篇章。

中庄調整池畔風景宜人，成為大溪新興景點。（圖/ 行遍天下）

阿美族藝術家伊祐．噶照為2022桃園地景藝術節創作的《取水》，就在大嵙崁親水園區。（圖/ 行遍天下）

景點資訊

大溪木藝生態博物館

地址：桃園市大溪區普濟路11號後棟2樓（行政中心）

電話：03-388-8600（總機）

網址：wem.tycg.gov.tw

時間：週二至週日9:30-17:00（週一休館）

交通：大溪區公所旁設有停車場，由此步行數分鐘可達六廿四、大溪歷史館和武德殿等展館。

大溪歷史館

地址：桃園市大溪區普濟路23號

六廿四故事館

地址：桃園市大溪區普濟路48號

時間：平日09:00-14:30、假日10:00-20:00（週二休）

武德殿「水文化特展／和水一起去旅行」特展

地址：桃園市大溪區普濟路33-3號

時間：即日起至2023年7月2日

協盛木器／姚茶館私房料理

地址：桃園市大溪區和平路91號

電話：03-388-2567

時間：平日午餐11:00-14:00，假日午餐11:00-15:00，平假日晚餐17:00-20:00，採預約制，前一天預定（週一公休）