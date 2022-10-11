蔡英文10日國慶文告的開頭，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日」，同時更感謝在疫情期間，為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人同胞，再來則是強調台灣在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就火大怒轟「根本就跟事實不符的文稿，居然從蔡英文嘴裡講出來」，引發討論。

吳子嘉10日在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中表示，按照蔡英文總統的講法，在防疫上全國國民都是英雄，「那誰不是英雄？你這是一個國家重要的演講，肯定全國國民的同時，是不是也可以肯定一下三位當初買疫苗的慈善家，就帶一句話就好，有點人性嘛」，吳子嘉更說，今天蔡英文的民調會維持這麼高，完全就是這三個人救了妳的民調。

更令吳子嘉火大的是，這個文告的第一段，蔡英文說她疫情做得多好，吳子嘉反應「疫情我們做的真的做得好嗎？公文封存三十年？」再來是半導體，半導體現在美國商務部長表示雷蒙多表示，美國不能持續依賴台灣供應晶片，更支持高階運算晶片於美國本土製造。這讓吳子嘉猛轟「還敢講全球地位更為重要，根本就是睜眼說瞎話，所以民進黨完全沒有做任何的經濟發展，居然公開寫出這種演講稿，真是荒謬至極」。

吳子嘉點出，還有更荒謬的「強化社會安全網」、「韌性國家」，吳子嘉質疑「什麼叫韌性？『逆來順受』就是韌性，台灣要的是狠勁，要有勇氣和力量」，吳子嘉更氣炸表示，這個政府有一個特性「打嘴炮」，抗中不保台的，看到韌性就火大，居然把「韌性」當成國家發展的目標。

最後吳子嘉更說，「現在台灣地震頻繁，政府提高公共建設的抗震強度，真的要昏倒，桃園的體育館不是豆腐渣工程嗎？有提高抗震強度嗎？」這讓吳子嘉直言「根本就跟事實不符的文告，居然從蔡英文嘴裡講出來」。