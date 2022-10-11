昨（10）日是中華民國111年國慶日，今年的國慶總統演說為「給世界一個更好的台灣-堅韌之島．韌性國家」，而演說中也提到「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」，其中四大韌性又細分為「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」。對此，民進黨前立委林濁水就在臉書上揭露了4件醜事猛轟蔡英文，引發討論。

今年國慶總統演說主要內容分為「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」、「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」、「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」及「給世界一個更好的台灣」四大部分；其中四大韌性又細分為「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」。

林濁水在臉書上表示，「擁總統人士闡述了她雙十演講中重點，試論其中「民主自由的價值堅持」，林濁水認為，這訴求很正確，但不幸蔡英文幾年來「對權責不清體制，國會選制，從未有過淸楚態度」、「還修政罷免門檻，傷害國會議員言論免責權」、「沒收初選，集中權力」、「為挺林智堅對抗台大...」。

林濁水最後也說，對於蔡英文兩岸採取「立場堅定、態度穩健」風格非常肯定，只是實踐面可以改善空間恐大得不得了，「如果做到那真是國家的福氣」。