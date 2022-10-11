民進黨桃園市長候選人鄭運鵬10日表示，希望明年能主持桃園市政府元旦升旗典禮，國民黨桃園市長參選人張善政則對此回應，他自己明年主持市府元旦升旗典禮時，很樂意邀請鄭運鵬參加。由於先前張善政的選舉方式，一直被黨內外形容為佛系路線，回應對手內容總是「不夠力」，但此次張善政竟這樣開酸，讓許多網友驚訝；不少PTT鄉民看了笑翻回：「這次反應很快，讚喔」、「張市長邀請鄭委員」、「殺球成功」。

張善政10日上午出席平鎮區張老旺舉辦的國旗屋第28次國慶升旗典禮，在接受媒體聯訪時，被問及關於鄭運鵬在參加桃園市慶祝111年國慶升旗典禮時的發言，張善政幽默表示，他明年主持市府元旦升旗典禮時，很樂意邀請鄭運鵬參加。

臉書粉專「政客爽」對這番妙答立即做出對照哏圖表示「善哥一秒KO」，底下桃園市議員候選人凌濤留言「歡迎鄭運鵬來參加張善政主持的元旦升旗典禮！」政客爽也回「歡迎鄭運鵬學著當桃園人」，也有網友說「善哥越來越有戰鬥力了，桃園我看到不一樣態度的善哥」。

PTT鄉民也笑回：「舉球手」、「好嘴」、「這次反應很快，讚喔」、「笑死」、「推，張院長」、「邀請他來主持，可以喔」、「不邀請雙零碩士嗎？」、「哭啊！你怎麼用我的嘴嘴我？」、「邀請月月鳥當主持人嗎?笑死XD」、「很嘴，我喜歡」、「鄭運鵬回去當桃園市民剛剛好」。

還有人虧，「張院長學壞了」、「這真的是殺球！」、「張善政，這樣就對了，讚讚讚，加油」、「鄭運鵬可以順便變裝來主持」、「哈哈，記得要邀請」。