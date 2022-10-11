辣個男人來了！許采蓁競總晚會 他同框柯志恩站台助選

港都人氣熱起來！國民黨高雄市長候選人柯志恩挑戰現任市長陳其邁，需要更多造勢場合集結人氣。國民黨高雄市議員候選人許采蓁10日晚間舉辦競選總部成立大會，不少感念其父前高雄議長許崑源遺澤的民眾都來到現場，加上前市長韓國瑜登台助陣，在新興區五福一路掀起了一波人氣熱潮。

10日適逢國慶日，許采蓁也選在這天舉行競選總部成立大會，並在臉書熱情邀請市民朋友共襄盛舉，她以中華民國粉的熱情寫道：百年來的傳承，永不變的精神，青天白日，象徵民主與自由，這片土地就是我們所愛的國家。今天是10月10日雙十國慶，采蓁與您共同祝中華民國111歲生日快樂！願國泰民安，人民幸福安康，高雄的好日子，由我們共同努力打拚。今天也是采蓁競選總部成立日子，誠摯邀請大家一起來參加！旗海飄揚，拚出我們的好日子。

國民黨高雄市長候選人柯志恩也到場助陣。而柯在白天時還舉著國旗，與上千位鄉親到澄清湖健走，共同慶祝中華民國國慶日，她感謝前總統馬英九、前立法院長王金平及主辦的高雄市議員黃柏霖，​以及許多議員相陪，一起唱著國歌、國旗歌、梅花、中華民國頌，從澄清湖大門走到中興塔。不只一覽湖畔風光，更共度美好的國慶日。

而晚間許采蓁的競總成立大會果然人氣爆棚，現場成千上萬民眾擠得水洩不通，登台幫她加持的韓國瑜也在臉書分享說，今晚回到熟悉的高雄，與高雄市長候選人柯志恩，前金、新興、苓雅區的議員候選人許采蓁，以及所有優秀的國民黨議員候選人站在一起，看到這座充滿生命力的城市，在雙十國慶的今日再度旗海飄揚，大家齊聚一堂「實在非常感動」，有網友表示「我們似乎就是少了這股遺失的熱情！」如今見到久違場面十分開心。