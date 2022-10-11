被譽為兩岸戲曲領航人、中研院院士曾永義10日上午在家中過世，享壽81歲，消息傳開來，藝文界紛紛表達不捨。曾是他的論文指導學生、戲曲研究學者王安祈也不捨表示，上周五才見到他，一切來得太快了，她表示，「曾老師可說是整個戲曲界的領袖，大家都叫他『曾老大』，說明了他的戲曲領航人的地位，不只是台灣，也是整個傳統戲曲的領航者，大家都很捨不得。」

王安祈表示，上周五（7日）她才參與以曾永義詩詞為主軸的「吟詠性情．歌樂相得」詩詞曲歌唱跨界音樂會，「當時看到老師骨瘦如柴，坐輪椅出來，我和學妹看到很不捨地哭，但那天的發表會，相信讓老師很欣慰，老師有和大家揮手，還有他的詩詞一首首地唱出來，台上有我們的學妹導聆，分析介紹他的詩作，相信老師很感到欣慰。」

曾永義是台南人，是以戲曲專業當選中研院士的第一人。他出生於1941年，1971年於台灣大學中國文學研究所博士班畢業，獲國家文學博士學位。

王安祈表示，曾永義人生的一大心願是完成《戲曲演進史》，近年已完成，共有270萬字，集結他長年研究戲曲的成果，並舉辦新書發表會和研討會。

王安祈表示，這周末曾永義還有一齣作品《韓非．李斯．秦始皇》要上演，今年2月他也給了國光劇團一部作品《信陵君》，預計明年演出，沒想到雙雙成為遺作。

王安祈說，曾永義除了戲曲的成就和地位，為人很重視朋友情義，也喜歡品酒，「老師組了一個『酒黨』，是『酒黨黨魁』，他說他的『黨』，底下的部首不是『黑』，而是『人』字的『党』，他說這是『尚人不尚黑』的黨，組這個黨關心的是人的情感，而不是『黑』、汙穢的事。」

曾永義在2020年獲得傳藝金曲戲曲類特別獎時，接受本報訪問時也談到他的戲曲願景，當時他表示，長年推動傳統戲曲與傳統文化，並不是他一個人的功勞，「我只是領頭，希望大家多多重視自己文化的根源，這是很多朋友、學生、民間藝人、藝術家一起推動的事，是眾人的努力。」

曾永義當時說明了他之所以投身傳統戲曲領域的原因，是始於他在1979年到哈佛大學訪問時，聽了一場演講，有一名曾到台灣留學的外國人，分享他在台求學的經驗，「他對大家說，台灣是美國文化的殖民地，播放的電影、電視節目，都是美國節目，電視製作用的是美國的方式，小朋友學的是美語，不是學英文，公園裡跳的是迪斯可，不是打太極。」曾永義聽了覺得大受刺激，深怕台灣要失去文化根源，回台後加入中華民俗藝術基金會，因此開始推動傳統藝術相關活動。