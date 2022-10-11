大陸新能源車製造商比亞迪公佈9月銷售量數據出爐後，全球汽車業都為之震動，雖說相較於燃油車，新能源車尚難以匹敵，但它畢竟是全球都看好的趨勢。而比亞迪能在短短數年之內擊敗特斯拉成為新能源車霸主，印證了包括特斯拉老闆馬斯克與各國汽車大廠的預測：中國將成為獨霸全球的汽車製造大國，同時也是全球最大的汽車市場。而更新的趨勢則是：這個預言將因新能源車的高速成長而提前到來。

比亞迪日前公布9月銷售量為201259輛，首次突破單月20萬輛，同比增長151.2%。其中新能源乘用車銷量200973輛，同比增長187%。綜合1~9月看，累計銷量逼近120萬輛大關，按比亞迪規劃，全年銷量應在180萬輛以上。這意味著比亞迪在上半年超過特斯拉之後會持續領先，全年也穩坐新能源汽車銷量冠軍寶座。

美國著名投資家巴菲特（中）、柏克夏海瑟威公司副董事長查理芒格（左2）和比亞迪董事長王傳福（右1）與比爾．蓋茲在中國北京比亞迪新車發表會上發言。 （圖／美聯社）

比亞迪新能源車銷售量中，純電動車與油電混合車約各佔一半，如果把電動車與油電混合車區分開來，特斯拉仍在電池動力車居於領先，交付量方面仍處於領先地位，但比亞迪在第3季度純電動汽車激增，迅速縮小了純電動車銷量差距。而特斯拉第3季度銷量不如預期，也導致股價大跌，3天下來跌幅已高達15.78%。

從電池到電動車，是王傳福（右）的綠色交通體系夢 。圖為微軟創始人比爾·蓋茲（左）考察比亞迪時與王傳福交流。（圖／新華社）

比亞迪創辦人王傳福在8月底的電話會議上透露，現在手上還積壓70萬輛訂單，新車交付週期已增加到4~5個月，擴大產能仍是未來最重要的工作。到2023年比亞迪產能將上升至360萬輛，交付量目標為400萬輛。

德國最大的租車公司Sixt宣布6年內採購10萬輛中國比迪製造的電動汽車，卻意外引爆賣國爭議。（圖／新華社）

在全球市場上，電動汽車製造商更是使盡全力拼搏，去年底特斯拉簽下美國汽車租賃巨頭赫茲(Hertz Global)10萬輛電動車大單後，美國通用也用近乎0利潤的價格出售給赫茲17.5萬輛。比亞迪對此也不甘示弱，在公布9月業績之後，隨即宣佈將在未來6年內出售超過10萬輛電動汽車給予德國汽車租賃巨頭SIXT，並在今年第4季度開始供貨。

目前比亞迪與特斯拉在銷售上最大的差別在於主力市場的差異，特斯拉的主要市場在歐美，相較之下比亞迪的海外銷售渠道才剛起步，目前月銷售量尚未超過8000輛，但僅憑中國市場的龐大購買力，就領先了特斯拉的全球銷售量，這當然也反應出中國大陸目前是全球新能源車成長最快的市場。

大陸電動汽車龍頭比亞迪將在2023年正式進入日本乘用車市場。（圖／新華社）

若從市場角度分析，特斯拉是一家全球電動汽車巨頭,主要在北美、歐洲和中國，它在韓國和其他一些亞洲市場也有業務。目前它有4個工廠，分別在美國加州佛蒙特、德州奧斯汀與中國上海、德國柏林，目前德國因許多問題以致產能成長緩慢，出口到歐洲的主要依靠上海，其整體產能近期快速飆升，但很快就會面臨沒有新市場可以進入的問題。

但是比亞迪不同，它的第一個海外乘用車廠將在泰國落地，預計2024年開始運營，年產能15萬輛。先前開始拓展紐西蘭與澳大利亞有些成果，8月宣佈進入泰國市場，其他幾個亞洲國家─日本、印度─亦陸續跟進，拉丁美洲也開始銷售，尤其是巴西，出口增加速度正在提升。比較值得注意的是比亞迪還沒有考慮正式進軍美國，主要是美國對中國汽車過高的關稅令人卻步，以及美中關係帶來的各種不便與顧慮。

大型客車與城市軌道車也是比亞迪重要產品之一。圖為日本京都公車使用的比亞迪電動巴士。（圖／新華社）

在供應鏈上，比亞迪較特斯拉有更多的優勢，例如它對中國供應鏈熟悉的程度，以及擁有自己的電池廠與晶片廠等多種關鍵零組件製造廠。也因為這些條件，比亞迪比特斯拉更有降價的條件，特斯拉曾以25000美元為售價的目標，比亞迪早已做到低於這個價格，特斯拉希望有自已的鋰礦，比亞迪早就有了數座鋰礦。

中國的電動汽車市場正快速趨向成熟，電動汽車銷售已不再依賴補貼政策，連汽車大國美國都遠遠落後。圖為成都汽車展。（圖／新華社）

比亞迪的新能源汽車總銷量已經超過了特斯拉，這家汽車製造商加速生產並轉向更高階的產品。這大大地鼓舞了中國其他汽車製造廠，包括長城、蔚來、上汽、理想、長安、廣汽、吉利、小鵬等等，比亞迪擔任了中國新能源汽車產業「領頭羊」的角色，將成為中國發展全球化汽車工業的指標，它拉下獨佔6年新能源車霸主特斯拉的成績，正是開啟中國做為汽車製造大國的先聲。