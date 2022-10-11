俄羅斯今天動用飛彈攻擊烏克蘭各大城市，造成至少11人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他的國家不會因為俄國飛彈攻擊而被嚇倒。

澤倫斯基在一段分享到社群媒體的影片中說道：「烏克蘭不能被嚇倒，只能更加團結，沒人能阻擋烏克蘭。」

他還允諾會讓俄國軍隊面臨「更為痛苦的戰場」。

另外，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）今天在聯合國大會（General Assembly）緊急會議上，譴責俄羅斯為「恐怖主義國家」。

基斯利茨亞表示：「俄羅斯再次證明，這是一個恐怖主義國家，必須以最強有力的方式加以嚇阻遏制。」

俄羅斯軍方今天向烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11人死亡、數十人受傷，歐盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）已為此攻擊向俄方發出嚴厲譴責。（譯者：陳彥鈞）1111011