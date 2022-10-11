九把刀執導電影《請問還有哪裡需要加強》近來進入殺青階段，該片改編自九把刀小說《精準的失控》，時報周刊CTWANT 3日就目擊男主角春風頂著爆笑雷鬼頭造型，與宋芸樺在台北景美夜市拍攝，可說是喜感十足。

當晚拍攝過程中，頂著雷鬼頭的春風數次哈哈大笑，令人好想知道他在嗨什麼。（圖／本刊攝影組）

宋芸樺小肚肚若隱若現，補好妝噘著小嘴準備拍攝。（圖／本刊攝影組）

10月3日傍晚劇組在景美夜市的集應廟廣場上集合用餐，晚間6點半左右，工作人員將器材陸續運往夜市內，開始進行拍攝工作，由春風扮演黑道老大泰哥，宋芸樺則是洗頭妹小芬。仔細一看春風頂著雷鬼辮子頭，臉上有些許傷妝，T恤下還有隱約的小肚腩，兩人一起在夜市上演兩小無猜的逛街戲碼，充滿了九把刀的青春風格。

導演九把刀跟在兩人後面隨時提出意見。（圖／本刊攝影組）

宋芸樺和春風坐在夜市裡打彈珠，氣氛看來十分歡樂。（圖／本刊攝影組）

當晚拍攝過程中，頂著雷鬼頭、身穿黑皮衣的春風數次哈哈大笑，每次拍攝空檔，當宋芸樺補妝時，春風老在旁邊不時搖搖晃晃地晃動身體，或許是戲中腳色設定，整體看來黑道大哥氣場不強，反倒是多了幾分詼諧，令人好奇是否偏重在喜劇效果。而穿著清涼露肚臍的宋芸樺則是跟在春風身邊，兩人在萬頭鑽動的夜市中買小吃、逛夜市，最後在一起坐下來打彈珠，集合有吃、有逛、有玩得台灣夜市元素。

休息時春風嘴上功力了得，九把刀和宋芸樺笑個不停。（圖／本刊攝影組）

休息過程中邊聽笑話、邊吃東西的宋芸樺，似乎受春風感染，也出現各種奇妙表情。（圖／本刊攝影組）

換景休息時，九把刀、春風、宋芸樺在一旁聊天，春風的功力了得，逗得九把刀和宋芸樺笑個不停，而邊聽笑話、邊吃東西的宋芸樺也是一點包袱也沒有，不顧形象地吃。至於春風的大螢幕表現，九把刀看來應該是滿意的，拍完兩人逛街的鏡頭，九把刀對著春風比起大拇指予以肯定。

對於春風的表現，九把刀頻比大拇指說讚（紅圈為九把刀的手）。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導