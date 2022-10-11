夫妻倆在沙灘看夕陽，怎料拍完照鞋子便被偷走。（圖／鄭亦真提供）

中天美女主播鄭亦真今年7月和圈外男友「歐巴」登記完婚，上月夫妻倆飛往美國蜜月12天，自駕橫跨加州、亞利桑那州、內華達州，本以為出國度假可以懷上蜜月寶寶，怎料卻因不諳路況導致蜜月行程大亂，常常回飯店都累到無法「做人」，讓鄭亦真無奈嘆：「我老公親手毀了這個計畫！」

歐巴正能量又幽默，是鄭亦真認定他是對的人閃婚。（圖／鄭亦真提供）

鄭亦真因工作繁忙，蜜月行程全權由老公打點，由於夫妻倆都愛電玩遊戲《俠盜獵車手V》，安排不少景點都是按照遊戲場景走，歐巴更心繫鄭亦真喜愛遊樂園，不只在行程內安排到迪士尼、環球影城等知名樂園，還特地準備情侶裝；知道她喜愛美食品酒更安排到「地獄廚神」高登開設的漢堡餐廳、Robert Mondavi Winery 酒莊，非常懂得投其所好。

知道鄭亦真喜愛喝美酒，歐巴特地安排前往是Robert Mondavi Winery酒莊。（圖／鄭亦真提供）

其實鄭亦真蜜月中最期待前往死亡谷朝聖全美海拔最低的惡水盆地，但歐巴不熟美國路況，不曉得地圖顯示的預估時間與實際距離不同，原本預定4小時的行程不僅大delay，又碰上暴雨改路，導致蜜月行程大亂，常常回飯店都已經半夜，也沒力氣做蜜月寶寶。鄭亦真坦言過程中因頻頻有突發狀況，也容易讓兩人有情緒，好在夫妻倆有共同信仰，會在情緒瀕臨爆炸前禱告，「把心裡的話說出來，然後就沒事了。」

蜜月做人計畫失敗，但鄭亦真透露對生子順其自然。（圖／鄭亦真提供）

除了歐巴安排驚喜，旅途中也發生不少狀況，讓鄭亦真一度驚嚇不已。她說到大峽谷許多地方沒有護欄，當時她在石頭懸崖邊拍美照，回頭看卻找不到歐巴，加上太陽即將下山，讓她十分著急，好在最後打電話給歐巴接通了，才發現是虛驚一場，「我很著急地問他『你在哪裡』，他居然很淡定地回我說：『我看妳自拍那麼久，我就往前走看看啊！』」

鄭亦真因吃漢堡聲名大噪，去美國也不忘朝聖「地獄廚神」在拉斯維加斯的漢堡店。（圖／鄭亦真提供）

在這趟旅途中，鄭亦真也遭「小偷」2次，一次是在優勝美地湖邊野餐，水果遭松鼠偷吃；一次則是他們在沙灘看夕陽時，短短10分鐘內鞋子遭竊，但夫妻倆鞋子擺一塊，且歐巴的鞋子售價較貴，卻是鄭亦真的鞋子遭人順手牽羊，她開玩笑說：「只能說這小偷很識貨，懂得要偷走我原味運動鞋。」

美國大峽谷的奇景讓鄭亦真忍不住拍個不停。（圖／鄭亦真提供）

雖然鄭亦真嘴上抱怨「做人」計畫被老公親手毀了，但她甜蜜表示因為行程被打亂，夫妻倆反而去了許多原本不在計畫內的景點，像是在馬麥斯湖看銀河夜景，還去了優勝美地的湖邊野餐，問她幫歐巴這趟行程打幾分？她說整體打90分，「扣10分就是每天行程太滿，結果比上班時間還要早起床。」

由於美國大峽谷沒有圍欄，鄭亦真拍完照找不到老公，一度還以為發生什麼意外。（圖／鄭亦真提供）

說起與歐巴的相識經過，她透露當初是透過教會朋友牽線，起初鄭亦真不想赴約，是在親友的鼓勵下才前往見面，2人相識相戀不到１年便選擇共度下半生，鄭亦真坦言全是因為老公的正能量、幽默感，讓她認定對方是「對的人」，「從認識開始到現在，他每天都會找時間用撩妹語錄哄我，我是個性比較急的人，遇到突發狀況，我會比較緊張嚴肅，但是老公居然都可以很穩定地保持幽默來處理事情，讓我覺得很安心，放心把自己交給他。」

鄭亦真的老公補捉她與中途島號航空母艦合影，一雙招牌長腿非常吸睛。（圖／鄭亦真提供）

雖然鄭亦真愛孩子，但她和歐巴對於生子則抱持順其自然，不過老公是雙胞胎，她希望未來也能生雙胞胎，「一次搞定」。尚未宴客的她也說，夫妻倆有計畫明年補辦婚宴，「目前都還在規劃中。」

※禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己

老公知道鄭亦真喜愛遊樂園，不僅安排到迪士尼、環球影城等知名樂園，還特地準備情侶裝逗她開心。（圖／鄭亦真提供）

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