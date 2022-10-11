雙十國慶連假才剛結束，不少民眾早點就寢以隔日上班，結果今(11日)凌晨3點24分發生規模5.9地震，地震淺度僅17.9公里，全台有感。對此，男星炎亞綸在社群發文「平安，巨大」，狂吸一票被搖醒的網友在留言區寫下心得。

炎亞綸今(11日)凌晨在臉書發文，短短寫下「平安，巨大」的四字，展現對突來地震的關注，一夜過去吸引破萬人次點讚，也可見不少人在底下透露地震當下的心情，炎亞綸本人也笑說：「剛剛差點要吐出來～而且我圍了浴巾，想說要逃出去？」，引來民眾回覆：「地殼都在為您得獎鼓掌」也有人笑稱：「是要來簽到才可以保平安嗎？」，炎亞綸則幽默回：「近年來是這樣沒錯」逗樂眾人。

炎亞綸圍浴巾粉絲敲碗裸奔。（圖/炎亞綸FB）

還有人搞笑拿地震文開黃腔：「原來炎P也懂我…」，神出炎亞綸翻牌笑問：「巨大的部分？」，對方見此笑說：「我是第一屆的傑粗青年」，超有哽的發言，令炎亞綸索性放下男神形象搏君一笑：「十粗」，讓看到的其他網友傻眼笑回：「半夜三點就可以這樣開車？」非常有趣。

有人拿地震文大開黃腔，神出炎亞綸本尊跳出回文。(圖/炎亞綸 FB)

其實昨晚8點17分花蓮近海就發生芮氏規模5.3地震，相隔7小時，又在今天凌晨3點24分發生震央位在東部外海，地震淺度僅17.9公里的極淺層地震，令昨夜的全台民眾都很有感，而中央氣象局也說明地震原因，應為陷落型擠壓造成，提醒大家2天內留意規模4.5以上的餘震。