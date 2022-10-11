東北季風影響，今晨最低溫出現在宜蘭縣五結鄉17.4度，氣象專家吳德榮表示，本周西北太平洋有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣，各地天氣轉變，其可能路徑有3種，為台灣東側北轉、進入巴士海峽再北轉或再向南進入南海，對台灣各地的威脅都不同。

左圖為最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，颱風進入巴士海峽後，呈現北轉或進入南海的分歧。右圖是美國模式(GEFS)系集模擬，部分路徑在台灣東側迴轉，部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉或進入南海的分歧。(圖擷自weathernerds)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日（11日)東北部有局部短暫雨，大台北近山區有零星飄雨的機率，其他各地晴時多雲，北部偏涼氣溫18至25度、南部微熱約19至33度，各地早晚微冷。

吳德榮表示，明三、四（12、13日）迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升，約23、24度。周五（14日）上半天短暫緩和，下半天起迎風面水氣增多，桃園以北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。

颱風方面，吳德榮指出，周六至下周一（15至17日）受颱風影響各地天氣轉變，最新歐、美模式系集模擬顯示，本周西北太平洋有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣。其可能路徑包括在台灣東側北轉、進入巴士海峽再北轉，以及通過巴士海峽再進入南海。此3種路徑及其與東北季風產生的「共伴效應」帶來的劇烈風雨，對台灣各地的威脅不同。但因皆屬期末模擬，不確定性較大，模式會持續調整，應密切觀察。